ДБР підозрює екскерівника Держрезерву у заподіянні збитків державі на понад ₴205 мільйонів — Finance.ua
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ДБР підозрює екскерівника Держрезерву у заподіянні збитків державі на понад ₴205 мільйонів

Кримінал
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ДБР підозрює екскерівника Держрезерву у заподіянні збитків державі на понад ₴205 мільйонів
ДБР підозрює екскерівника Держрезерву у заподіянні збитків державі на понад ₴205 мільйонів, dbr.gov.ua
Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем колишньому тимчасово виконуючому обов’язки голови Державного агентства резерву України.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Встановлено, що у квітні 2021 року високопосадовець тимчасово виконував обов’язки голови Держрезерву України та санкціонував продаж на профільному аукціоні 18 тис. тонн дизельного палива за значно заниженою вартістю.
Як зазначається, чиновник проігнорував рекомендації Міністерства економіки щодо забезпечення проведення належної оцінки ринкової вартості дизпалива.
За результатами аукціону дизпаливо було продано приватній фірмі вдвічі дешевше від його ринкової вартості. Своїм рішенням чиновник завдав державі збитків на суму понад 205 млн грн.
ДБР підозрює колишнього т.в.о голови Держрезерву України у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 6 років.
Досудове розслідування триває.
У ДБР повідомили, що наразі чиновник обіймає посаду заступника голови Державної інспекції архітектури та містобудування.
За матеріалами:
Укрінформ
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