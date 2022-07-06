Нацкомісія схвалила зміни, що дозволять постачати біометан у газові мережі — Finance.ua

Нацкомісія схвалила зміни, що дозволять постачати біометан у газові мережі Вчора 19:48 — Енергетика

Нацкомісія схвалила зміни, що дозволять постачати біометан у газові мережі

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕКП), схвалила постанову «Про внесення змін до Кодексу газотранспортної системи та Кодексу газорозподільних систем», яка розширює можливості для доступу біометану до ГТС чи ГРМ.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України.

«На засіданні НКРЕКП схвалено проєкт постанови „Про внесення змін до Кодексу газотранспортної системи та Кодексу газорозподільних систем“. Ціль — стимулювання розвитку ринку біометану в Україні та розширення можливостей для доступу біометану до газотранспортної та газорозподільних систем», — ідеться в повідомленні.

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Зазначається, що раніше вимога до мольної частки кисню у природному газі, що подається до ГТС чи ГРМ, була на рівні не більше 0,02%.

Наразі частка збільшується до 0,2% для доступу біометану до газотранспортної системи і до 1,0% — для доступу біометану до газорозподільних систем.

«Прийняття змін до зазначених Кодексів дозволить потенційним виробникам біометану відразу звернутися до операторів ГТС/ГРС за технічними умовами та сприятиме розвитку цього ринку в Україні», — додали в агентстві.

Як повідомлялось, генеральний директор ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон заявив, що Україна має реальну можливість повністю відмовитися від імпорту газу за рахунок розвитку власного видобутку та виробництва біогазу.

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