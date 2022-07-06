Цієї зими в Україні можливий дефіцит електроенергії — Finance.ua
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Цієї зими в Україні можливий дефіцит електроенергії

Енергетика
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У зимовий період Україна з експорту електроенергії до Європи зможе перейти на імпорт, збільшивши технічні можливості для цього.
Як зазначив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, на сьогоднішній день виведено з експлуатації або знаходяться в зоні окупації близько 10 ГВт ліквідних потужностей електрогенерації.
За його словами, через зниження попиту на е/е на 30-35% передбачається скорочення пікового перевантаження взимку з 25 ГВт до 17-18 ГВт.
«Однак навіть таке суттєве зменшення буде важко покрити. Отже, варто готуватися до сценарію, коли експорт Е/Е влітку може змінитися в окремі години пікового навантаження взимку на імпорт — до 1,5 ГВт», — сказав Омельченко.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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