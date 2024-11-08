Нацкомісія планує збільшити тариф на передачу електроенергії — Finance.ua

Нацкомісія планує збільшити тариф на передачу електроенергії Сьогодні 16:30 — Енергетика

Нацкомісія планує збільшити тариф на передачу електроенергії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), планує наступного тижня схвалити проєкт постанови щодо встановлення тарифу на передачу електроенергії на 2025 рік на рівні 665,26 грн/МВт·год, що на 25,8% більше за тариф на поточний рік.

Відповідний проєкт постанови НКРЕКП розгляне на засіданні 13 листопада, повідомляє галузеве видання ExPro.

Тариф на передачу для зеленої металургії планується встановити на рівні 352,73 грн/МВт·год.

Зазначається, що витрати на виконання спеціальних обов’язків на 2025 рік прогнозуються на рівні 30 млрд грн, що становить 46% від усіх витрат оператора системи передачі за тарифом на передачу.

Прогнозований обсяг передачі електроенергії на 2025 р. становить 98 651 млн кВт-год.

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Прогнозований середньозважений «зелений» тариф на 2025 р. становить 6437,28 грн/МВт-год.

Регулятор також планує схвалити проєкти постанов щодо встановлення тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління — на рівні 95,07 грн/МВт·год, що на 10% менше від чинного.

Економічна Правда За матеріалами:

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