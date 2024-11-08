Нацкомісія планує збільшити тариф на передачу електроенергії — Finance.ua

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Нацкомісія планує збільшити тариф на передачу електроенергії

Енергетика
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Нацкомісія планує збільшити тариф на передачу електроенергії
Нацкомісія планує збільшити тариф на передачу електроенергії
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), планує наступного тижня схвалити проєкт постанови щодо встановлення тарифу на передачу електроенергії на 2025 рік на рівні 665,26 грн/МВт·год, що на 25,8% більше за тариф на поточний рік.
Відповідний проєкт постанови НКРЕКП розгляне на засіданні 13 листопада, повідомляє галузеве видання ExPro.
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Тариф на передачу для зеленої металургії планується встановити на рівні 352,73 грн/МВт·год.
Зазначається, що витрати на виконання спеціальних обов’язків на 2025 рік прогнозуються на рівні 30 млрд грн, що становить 46% від усіх витрат оператора системи передачі за тарифом на передачу.
Прогнозований обсяг передачі електроенергії на 2025 р. становить 98 651 млн кВт-год.
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Прогнозований середньозважений «зелений» тариф на 2025 р. становить 6437,28 грн/МВт-год.
Регулятор також планує схвалити проєкти постанов щодо встановлення тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління — на рівні 95,07 грн/МВт·год, що на 10% менше від чинного.
За матеріалами:
Економічна Правда
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