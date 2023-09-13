Нацкомісія не планує підвищення цін на електроенергію для бізнесу до весни — Finance.ua

Нацкомісія не планує підвищення цін на електроенергію для бізнесу до весни Сьогодні 12:43 — Енергетика

Нацкомісія не планує підвищення цін на електроенергію для бізнесу до весни

Граничні ціни на електроенергію на ринках «на добу вперед» (РДН), внутрішньодобовому ринку (ВДР) та балансуючому ринку (БР) залишатимуться на чинному рівні на період з 4 жовтня 2023-го по 4 квітня 2024 року.

Відповідну постанову Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила 12 вересня.

Максимальні граничні ціни на електроенергію передбачається встановити на РДН та ВДР у період з 23:00 до 7:00 на рівні 3000 грн за МВт-год, з 7:00 до 19:00 — 5600 грн за МВт-год, та з 19:00 до 23:00 (пікового навантаження) — 7200 грн за МВт-год, що відповідає чинним ціновим обмеженням (price caps).

Мінімальні граничні ціни на РДН та ВДР планується встановити на рівні 10 грн за МВт-год.

На балансуючому ринку регулятор планує зафіксувати максимальну граничну ціну на рівні 125% від ціни РДН і мінімальну — на рівні 0,01 грн за МВт-год.

«Ми входимо фактично до регуляторної процедури. Згідно з наданими нам матеріалами АТ „Оператор ринку“ та НЕК „Укренерго“, зафіксовано високі коливання ціни на ринку, і ми розпочинаємо регуляторну процедуру», — пояснив голова Нацкомісії Костянтин Ущаповський.

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Нагадаємо, обмеження цін на електрику для бізнесу діяли з 1 липня 2019-го, коли в Україні запрацювала модель гуртового ринку електроенергії.

Нацрегулятор схвалив скасування граничних цін на електроенергію для бізнесу з 30 червня цього року. 30 травня уряд збільшив тариф на електроенергію для населення на 57−83%, до 2,64 грн за кВт⋅год.

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