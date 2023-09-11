«Укргазвидобування» встановило трирічний рекорд із видобутку газу — Finance.ua

«Укргазвидобування» встановило трирічний рекорд із видобутку газу Сьогодні 06:06 — Енергетика

«Укргазвидобування» встановило трирічний рекорд із видобутку газу

З початку 2023 року компанія «Укргазвидобування» збільшила добовий видобуток газу на 3,31 млн куб. м.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зокрема, йдеться про обсяг товарного газу, тобто переданого для реалізації споживачам.

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Завдяки введенню в експлуатацію з початку року 54 нових газових свердловин та збільшенню кількості сервісних операцій у серпні середньодобовий показник видобутку газу сягнув найвищого показника з червня 2020 року.

Нагадаємо, компанія «Укргазвидобування» відкрила нове родовище газу. Нафтогазова ділянка вивчалася «з нуля», родовище на ній було відкрите свердловиною глибиною майже 4 тис. м.

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