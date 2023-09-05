Запаси іноземного газу в українських газосховищах у серпні зросли в 2,5 рази — Finance.ua

Запаси іноземного газу в українських газосховищах у серпні зросли в 2,5 рази Сьогодні 05:46 — Енергетика

Запаси іноземного газу в українських газосховищах у серпні зросли в 2,5 рази

У серпні 2023 року в Україну надійшло 1,096 млрд куб. м газу з ЄС і Молдови, внаслідок чого сумарні надходження від початку року зросли до 1,884 млрд куб. м.

Про це повідомляє «Оператор ГТС України».

Як зазначено в повідомленні на сайті компанії, 66% серпневого обсягу надійшло на зберігання в режимі «митний склад», 34% - за послугою short-haul з метою закачування на «митний склад».

Інфографіка: tsoua.com

При цьому основні обсяги були ввезені для зберігання в Україні трейдерами-нерезидентами.

Лідером у транспортуванні газу в Україну в серпні стала Словаччина, з якої надійшло 611,8 млн куб. м, або 56% усього обсягу. З Угорщини надійшло 215,9 млн куб. м або приблизно 20%, з Молдови — 166,9 млн куб. м (15%), з Польщі - 98,4 млн куб. м (9%).

«Показники імпорту природного газу в серпні свідчать, що така тенденція збережеться щонайменше і у вересні. Поки що майже всі західні точки входу в українську ГТС працюють на повну потужність: Польща використала їх у липні-серпні на 81%, Угорщина — на 89%, віртуальний реверс через Молдову — на 98%. Також є можливість наростити обсяги з боку Словаччини», — зазначив генеральний директор ОГТСУ Дмитро Ліппа.

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У повідомленні наголошується, що активізація закачування газу в українські ПСГ нерезидентами стала результатом вжитих ОГТСУ спільно із суміжними операторами та за підтримки уряду, Міненерго та НКРЕКП заходів. Вони дали змогу завантажити додаткові напрямки, що з’явилися в 2022—2023 роки, навіть на вищий відсоток, ніж напрямки, за якими потужності існують уже багато років.

У компанії також нагадали, що ОГТСУ та «Укртрансгаз» провели моделювання стрес-сценаріїв газової інфраструктури України в умовах зимового сезону 2023/2024 років. За оцінкою експертної групи, змодельовані стрес-сценарії підтвердили високу надійність української газової інфраструктури, зокрема, зберігання і транспортування газу іноземних замовників послуг, навіть за умов військового ризику пошкодження основних активів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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