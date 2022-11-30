Націоналізацію під час війни не будуть використовувати для деолігархізації, – Гетманцев — Finance.ua

Націоналізацію під час війни не будуть використовувати для деолігархізації, – Гетманцев Сьогодні 05:51 — Казна та Політика

Депутат Верховної Ради, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція «Слуга народу») запевняє, що націоналізацію під час війни не будуть використовувати для деолігархізації.

Про це він сказав в інтерв’ю Українським Новинам.

«Ми ніколи не будемо націоналізувати підприємство для того, аби провести деолігархізацію. Позбавлення олігарха підприємства — це не шлях деолігархізації. Шлях деолігархізації чітко визначений в законі, який ми прийняли перед війною. Ми ним йдемо», — розповів він.

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За його словами, стратегічне завдання, яке стосується і війни, і миру, полягає в тому, що держава повинна бути позбавлена управління непрофільними активами, окрім стратегічних.

«Ми не зацікавленні у збільшенні державної частки власності на підприємствах, але у воєнний час — це невідворотна міра. Є певні активи, які необхідні державі для обороноздатності», — зазначив Гетманцев.

Він не може точно прогнозувати, які саме підприємства націоналізують, але припускає, що такі рішення будуть у подальшому.

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