В РНБО назвали число осіб, які підпадають під деолігархізацію — Finance.ua
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В РНБО назвали число осіб, які підпадають під деолігархізацію

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Нині під ознаки, визначені Законом про деолігархізацію, підпадають орієнтовно 86 осіб. В РНБО обговорили питання щодо основних етапів формування та ведення реєстру олігархів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РНБО України.
За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, положення закону про деолігархізацію передбачає формування та ведення реєстру таких осіб. Цю процедуру забезпечує апарат РНБО України.
Данілов акцентував на важливості посилення міжвідомчої співпраці для підвищення ефективності його виконання.
За результатами наради дано ряд протокольних доручень Кабінетові Міністрів України, Антимонопольному комітетові України, Службі безпеки України та Національному банкові України.
«Крок за кроком, послідовно очистимо країну від олігархічного впливу», — заявив Данілов.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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