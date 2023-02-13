Національний банк пом'якшує обмеження для страховиків — Finance.ua

Національний банк пом'якшує обмеження для страховиків Сьогодні 16:12 — Страхування

Національний банк пом'якшує обмеження для страховиків

Національний банк з 14 лютого 2023 року пом'якшує обмеження для страховиків щодо здійснення оплати за договорами перестрахування за кордон.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

"Національний банк розширює можливості для страхових компаній зі сплати страхових платежів за договорами перестрахування, укладеними з перестраховиками-нерезидентами, а також уточнює вимоги для здійснення таких операцій", - сказано в повідомленні.

Що змінюється

Страховики, страхові та перестрахові брокери матимуть змогу здійснювати платежі за відповідними договорами без обмежень за датою укладання таких договорів за виконання низки умов.

З метою спрощення процедури проведення платежів з перестрахування за кордон НБУ створює перелік страховиків та встановлює порядок ухвалення рішення щодо включення та виключення страховика з відповідного переліку, а також підстави для залишення звернення без розгляду. Для включення до переліку страховиків необхідно надіслати відповідне звернення до НБУ.

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Натомість скасовується вимога про необхідність надання страховиком обслуговуючому банку індивідуального рішення НБУ щодо дозволу на проведення валютних операцій за укладеними з перестраховиками-нерезидентами договорами перестрахування.

Як страховику потрапити до переліку

Включення страховиків до переліку відбуватиметься за умови дотримання ними низки вимог, а саме:

відсутності упродовж року до дати подання звернення та протягом періоду перебування в переліку страховиків застосованих до страховика заходів впливу за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу (крім письмового застереження) у сфері реалізації спеціальних економічних та інших санкцій;

відповідності вимогам щодо прозорості структури власності, дотримання нормативів платоспроможності, достатності капіталу та ризиковості операцій, дотримання вимог щодо ділової репутації страховика, його власників істотної участі та керівників.

Крім того, рейтинг фінансової надійності (стійкості) перестраховика-нерезидента, з яким здійснюється операція перестрахування, має відповідати рівню не нижче ніж "A3" (Moody’s Investors Service), "A-" (Standard & Poor’s), "A-" (Fitch Ratings), "A-" (A.M. Best).

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