Нацбанк збільшив продаж валюти з резервів до 408 мільйонів доларів — Finance.ua

Нацбанк збільшив продаж валюти з резервів до 408 мільйонів доларів Сьогодні 10:45 — Валюта

Нацбанк збільшив продаж валюти з резервів до 408 мільйонів доларів

За тиждень з 21 по 25 листопада Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 408,52 млн доларів і купив 7 млн доларів.

Про це свідчать дані НБУ.

Згідно з даними валютних інтервенцій Національний банк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 408,52 млн доларів. При цьому регулятор купив лише 7 млн доларів. Минулого тижня НБУ продав 182,18 млн доларів, а тижнем раніше тільки 326,49 млн доларів.

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З кінця травня НБУ був змушений продавати близько 1 млрд дол. з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти не перевищували пів мільярда.

Водночас від початку 2022 року Нацбанк купив 3,23 млрд доларів і 110,97 млн євро та продав 22,83 млрд доларів і 1,789 млрд євро.

Українська правда За матеріалами:

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