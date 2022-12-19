Нацбанк збільшив продаж доларів на понад 40% — Finance.ua

Нацбанк збільшив продаж доларів на понад 40%
Національний банк України протягом тижня з 12 по 16 грудня купив на міжбанківському валютному ринку 7,30 млн дол. та продав 841,42 млн дол. Від’ємне сальдо інтервенцій сягнуло 834,12 млн дол.
Про це повідомляє НБУ.
Нацбанк збільшив продаж валюти на 43% порівняно з минулим тижнем, коли він продав 583,44 млн дол.
З початку року Нацбанк купив на міжбанку 3 250,35 млн дол. й 110,97 млн євро. При цьому Нацбанк продав 24 829,68 млн дол та 17 89,11 млн євро.
Від’ємне сальдо інтервенцій становило 20 745,21 млн дол. та 1 678,14 млн євро.
Нагадаємо, споживча інфляція в грудні демонструє стабілізацію, однак на тлі відключень електроенергії спостерігається послаблення економічної активності.
15 грудня заступник голови Ради Національного банку України Василь Фурман повідомив, що ситуація на валютному ринку країни є контрольованою, а золотовалютні резерви Нацбанку останніми місяцями зростають.
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