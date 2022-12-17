Курс долара в Україні до Нового року: гривні прогнозують зміцнення — Finance.ua

Курс долара в Україні до Нового року: гривні прогнозують зміцнення Сьогодні 12:14 — Валюта

Готівковий курс гривні до долара США помітно посилився минулого тижня до рівня середини жовтня і може продовжити зміцнення до Нового року.

«Пропозиція валюти на готівковому ринку переважає попит, і за минулий тиждень курс гривні в найбільших роздрібних банках посилився приблизно на 0,6%, до 39,3-40,1 грн/дол. Поточний рівень впритул наблизився до значень кінця жовтня, коли курс у найбільших роздрібних банках посилювався до 39,1-40 грн/дол.», — йдеться у фінансовому тижневику інвестиційної групи ICU.

Аналітики компанії зазначають, що на міжбанківському ринку знову переважав попит, і клієнти банків купували більше валюти, ніж продавали. Тому інтервенції НБУ з продажу валюти знову зросли, до 583 млн дол. — максимуму від середини жовтня.

«В умовах наближення циклу різдвяно-новорічних свят пропозиція валюти може ще збільшитися, сприяючи укріпленню курсу гривні на готівковому ринку. Інтервенції НБУ на міжбанківському ринку зберігаються на досить високому рівні й можуть зрости в грудні через завершення року та потребу розрахунків за контрактами. Однак такий продаж навряд чи створюватиме надмірний тиск на міжнародні резерви завдяки надходженню великих обсягів допомоги від західних партнерів», — прогнозують аналітики.

УНІАН За матеріалами:

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