Нацбанк спрямує до держбюджету рекордну суму з прибутку за 2024 рік — Finance.ua
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Нацбанк спрямує до держбюджету рекордну суму з прибутку за 2024 рік

Казна та Політика
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Нацбанк спрямує до держбюджету рекордну суму з прибутку за 2024 рік
Нацбанк спрямує до держбюджету рекордну суму з прибутку за 2024 рік
Національний банк України перерахує до Державного бюджету 84,2 млрд грн частини прибутку до розподілу за 2024 рік.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
«Це найбільша сума, яку коли-небудь НБУ перераховував до бюджету», — сказав голова НБУ Андрій Пишний.
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Рада Національного банку 18 квітня 2025 року затвердила Консолідовану фінансову звітність та Консолідований звіт про управління Національного банку України за 2024 рік.
Фінансовий результат Національного банку за 2024 рік становив 231 млрд грн.

Куди спрямують кошти

За підсумками минулого року прибуток Нацбанку до розподілу становив 102,7 млрд грн.
Ця сума, відповідно до Закону України «Про Національний банк України», частково буде спрямована в загальні резерви Національного банку до досягнення ними рівня 10% від середньорічного обсягу грошово-кредитних зобов’язань НБУ (18,5 млрд грн), а решта 84,2 млрд грн — до Державного бюджету України, після узгодження термінів з Міністерством фінансів України.
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Валюта балансу Національного банку станом на 31 грудня 2024 року становила 2 700 млрд грн (у 2023 році — 2 392,6 млрд грн). Міжнародні резерви зросли на 8% - до 43,8 млрд дол. США на кінець 2024 року (з 40,5 млрд дол. США — на кінець 2023 року).
Власний капітал Національного банку у 2024 році зріс на 35% - з 420,1 млрд грн до 567,6 млрд грн — переважно за рахунок зростання резервів переоцінки, що зумовлено зміною офіційного курсу гривні до іноземних валют.
За матеріалами:
Finance.ua
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