Нацбанк погодив зміну назви українського "Альфа-Банку" — Finance.ua

Нацбанк погодив зміну назви українського "Альфа-Банку" Вчора 16:22 — Фондовий ринок

Національний банк України погодив зміни до статуту « Альфа-Банк Україна» про перейменування його на «Сенс Банк».

Про це повідомив голова наглядової ради комерційного банку Роман Шпек в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

«Ось саме надійшло повідомлення, що Нацбанк погодив зміни до статуту. Але треба ще більшу роботу зробити, інші документи підготувати», — сказав Шпек. Він уточнив, що повністю завершити процес перейменування планується в грудні цього року.

Англійською мовою банк тепер буде іменуватися Joint Stock Company Sense Bank.

Нагадаємо, що після накладання санкцій на російських акціонерів «Альфа-Банку» НБУ відсторонив їх від управління та призначив незалежним довіреним представником болгарського економіста Сімеона Дянкова.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.