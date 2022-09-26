Нацбанк погодив зміну назви українського "Альфа-Банку" — Finance.ua

Нацбанк погодив зміну назви українського "Альфа-Банку"
Національний банк України погодив зміни до статуту «Альфа-Банк Україна» про перейменування його на «Сенс Банк».
Про це повідомив голова наглядової ради комерційного банку Роман Шпек в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.
«Ось саме надійшло повідомлення, що Нацбанк погодив зміни до статуту. Але треба ще більшу роботу зробити, інші документи підготувати», — сказав Шпек. Він уточнив, що повністю завершити процес перейменування планується в грудні цього року.
Англійською мовою банк тепер буде іменуватися Joint Stock Company Sense Bank.
Нагадаємо, що після накладання санкцій на російських акціонерів «Альфа-Банку» НБУ відсторонив їх від управління та призначив незалежним довіреним представником болгарського економіста Сімеона Дянкова.
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