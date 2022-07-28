Нацбанк "надрукував" ще 15 мільярдів гривень — Finance.ua
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Нацбанк "надрукував" ще 15 мільярдів гривень

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Нацбанк "надрукував" ще 15 мільярдів гривень
Нацбанк "надрукував" ще 15 мільярдів гривень
Національний банк провів у липні додаткову емісію 15 млрд грн шляхом викупу державних облігацій, таким чином за останній тиждень «надруковано» вже 30 млрд грн.
Про це йдеться у даних Національного банку.
Так, на 28 липня портфель ОВДП Національного банку становить 556,1 млрд грн. За добу портфель облігацій регулятора зріс на 12,5 млрд грн, при цьому 2,5 млрд грн було спрямовано на погашення. Таким чином, НБУ провів емісію 15 млрд грн.
Від початку липня портфель зріс на 25 млрд грн з 531,11 млрд грн з урахуванням виплат на погашення. Востаннє НБУ проводив емісію обсягом 15 млрд грн у пʼятницю. Зафіксований у липні обсяг емісії суттєво менший за результати червня, коли регулятор "«надрукував» понад 100 млрд грн.
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Зауважимо, що після підвищенням Нацбанком облікової ставки до 25%, Мінфін змінив ставки, за якими регулятор купує державні облігації. Так, замість фіксованих на той час 11% річних, дохідність для НБУ «відпустили».
Така ставка змінюватиметься впродовж терміну виплат за ОВДП перед Нацбанком. Наприклад, якщо купонний період — 3 місяці, на початок яких облікова ставка становить 25%, а на кінець — 15%, Мінфін платитиме середню між ними ставку.

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За матеріалами:
Економічна Правда
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