НБУ "надрукував" 240 мільярдів від початку повномасштабної війни — Finance.ua
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НБУ "надрукував" 240 мільярдів від початку повномасштабної війни

Казна та Політика
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Національний банк провів емісію додаткових 15 млрд грн шляхом викупу державних облігацій, таким чином з 24 лютого регулятор «надрукував» 240 млрд грн.
Про це йдеться в даних НБУ, каже перша заступниця голова регулятора Катерина Рожкова в ході дискусії «Чи буде новий банкопад», організованої CASE Україна за підтримки Економічної правди.
Так, на 27 липня портфель ОВДП Національного банку становить 543,61 млрд грн. За даними регулятора, додаткова емісія обсягом 15 млрд грн була проведена у пʼятницю, 22 липня.
За матеріалами:
Економічна Правда
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