Нацбанк може пом’якшити вимоги до капіталу банків — Finance.ua

Нацбанк може пом’якшити вимоги до капіталу банків
Регулятор розуміє, що під час війни не варто вимагати докапіталізації банків.
Про це розповіли банкіри під час круглого столу «Пів року війни: стан та перспективи банківського сектору», організованого «Фінансовим клубом».
«НБУ має зараз достатній інструментарій для виявлення потреб в капіталі кожного банку. Після війни у всіх виникне необхідність в капіталі і буде якийсь перехідний період — 2, 3, 5 чи 10 років, щоб все вирівняти», — каже голова ради Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова.
Зараз багато факторів тиснуть на капітал.
«І коливання курсу впливає на капітал. Бажаючих акціонерів, якщо це не держава, дістати гроші і вкласти їх в капітал банку, зараз нема. І дуже добре, що НБУ разом із парламентом вніс відповідні зміни до законодавства, що дозволяє зараз спокійно працювати. І є якесь розуміння завтрашнього дня», — зазначила вона.
На відстрочку очікують і банкіри.
«Можливо, НБУ буде переглядати вимоги до капіталу, тому що в поточному стані запровадження банківських стандартів, які використовуються по всьому світу, в час війни не дуже працюватиме», — вважає голова правління Банку Кредит Дніпро Сергій Панов.
Голова правління Акордбанку Олексій Руднєв констатує, що банківська система почала формувати достатньо великі резерви під потенційні кредитні ризики, що є «головним чинником збитків».
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«Якщо бізнес-модель банку достатньо стійка і є операційний прибуток, то в цих банків дуже проста перспектива покрити ці ризики. А в тих банках, в яких не було стійкої бізнес-моделі або чий бізнес не був диверсифікований, є ризики. Через 4-6 місяців, коли визріє кредитний портфель, буде зрозуміло, яка частина клієнтів погашає кредит, в якій частині, яка буде реструктуризація, як коректно були сформовані резерви. Нацбанк буде на це дивитися прискіпливо», — впевнений Руднєв.
«Виграють 10-20 гравців, які зможуть об’єднати всі необхідні елементи в своїй бізнес-моделі», — вважає заступник голови правління ПУМБ Себастіан Рубай.
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