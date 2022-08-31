Нацбанк може пом’якшити вимоги до капіталу банків — Finance.ua

Нацбанк може пом’якшити вимоги до капіталу банків Вчора 10:45 — Фондовий ринок

Нацбанк може пом’якшити вимоги до капіталу банків

Регулятор розуміє, що під час війни не варто вимагати докапіталізації банків.

Про це розповіли банкіри під час круглого столу «Пів року війни: стан та перспективи банківського сектору», організованого «Фінансовим клубом».

«НБУ має зараз достатній інструментарій для виявлення потреб в капіталі кожного банку. Після війни у всіх виникне необхідність в капіталі і буде якийсь перехідний період — 2, 3, 5 чи 10 років, щоб все вирівняти», — каже голова ради Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова.

Зараз багато факторів тиснуть на капітал.

«І коливання курсу впливає на капітал. Бажаючих акціонерів, якщо це не держава, дістати гроші і вкласти їх в капітал банку, зараз нема. І дуже добре, що НБУ разом із парламентом вніс відповідні зміни до законодавства, що дозволяє зараз спокійно працювати. І є якесь розуміння завтрашнього дня», — зазначила вона.

На відстрочку очікують і банкіри.

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«Можливо, НБУ буде переглядати вимоги до капіталу, тому що в поточному стані запровадження банківських стандартів, які використовуються по всьому світу, в час війни не дуже працюватиме», — вважає голова правління Банку Кредит Дніпро Сергій Панов.

Голова правління Акордбанк у Олексій Руднєв констатує, що банківська система почала формувати достатньо великі резерви під потенційні кредитні ризики, що є «головним чинником збитків».

«Якщо бізнес-модель банку достатньо стійка і є операційний прибуток, то в цих банків дуже проста перспектива покрити ці ризики. А в тих банках, в яких не було стійкої бізнес-моделі або чий бізнес не був диверсифікований, є ризики. Через 4-6 місяців, коли визріє кредитний портфель, буде зрозуміло, яка частина клієнтів погашає кредит, в якій частині, яка буде реструктуризація, як коректно були сформовані резерви. Нацбанк буде на це дивитися прискіпливо», — впевнений Руднєв.

«Виграють 10-20 гравців, які зможуть об’єднати всі необхідні елементи в своїй бізнес-моделі», — вважає заступник голови правління ПУМБ Себастіан Рубай.

Фінансовий клуб За матеріалами:

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