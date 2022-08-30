НБУ спростив вимоги до систем відеоконтролю в обмінниках — Finance.ua

НБУ спростив вимоги до систем відеоконтролю в обмінниках Вчора 11:15 — Фондовий ринок

НБУ спростив вимоги до систем відеоконтролю в обмінниках

НБУ спростив вимоги до систем відеоконтролю за процесом обслуговування клієнтів у приміщеннях небанківських фінансових установ та операторів поштового зв’язку, які здійснюють обмін валют.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Зважаючи на умови воєнного стану та звернення учасників ринку, частина вимог була спрощена, зокрема щодо забезпечення безперебійним аварійним живленням не менше ніж 12 годин; роздільної здатності камери для відеонагляду; строку для відновлення працездатності системи відеоконтролю.

Нагадаємо, Національний банк України продовжив строк для встановлення систем технологічного відеоконтролю у приміщеннях небанківських фінансових установ та операторів поштового зв’язку, які здійснюють торгівлю валютними цінностями, до 31 серпня 2022 року.

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