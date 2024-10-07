Нацбанк четвертий тиждень не купує валюту — Finance.ua

Нацбанк четвертий тиждень не купує валюту Сьогодні 11:45 — Валюта

Нацбанк четвертий тиждень не купує валюту

За тиждень з 30 вересня по 4 жовтня Національний банк України продав на міжбанку 721,15 млн дол., при цьому не купував валюту.

Про це відомо зі статистики НБУ.

Згідно з даними, з 30 вересня по 4 жовтня Нацбанк продав 721,15 млн дол., що на 35 млн дол. менше, ніж минулого тижня. При цьому, протягом тижня Нацбанк не купував валюту.

Загалом від початку року Нацбанк продав 24,1 млрд дол., тоді як купив 119,2 млн дол.

Нагадаємо, Правління Національного банку 14 червня снизило облікову ставку з 13,5% до 13%. Це рішення повʼязане з необхідністю подальшого підтримання курсової стійкості, збереження помірної інфляції у 2024 році та її приведення до цільового діапазону 5%.

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2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року офіційний курс долара почав змінюватися — вперше з липня 2022-ого.

Економічна Правда За матеріалами:

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