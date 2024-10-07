Нацбанк четвертий тиждень не купує валюту — Finance.ua

Нацбанк четвертий тиждень не купує валюту
За тиждень з 30 вересня по 4 жовтня Національний банк України продав на міжбанку 721,15 млн дол., при цьому не купував валюту.
Про це відомо зі статистики НБУ.
Згідно з даними, з 30 вересня по 4 жовтня Нацбанк продав 721,15 млн дол., що на 35 млн дол. менше, ніж минулого тижня. При цьому, протягом тижня Нацбанк не купував валюту.
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Загалом від початку року Нацбанк продав 24,1 млрд дол., тоді як купив 119,2 млн дол.
Нагадаємо, Правління Національного банку 14 червня снизило облікову ставку з 13,5% до 13%. Це рішення повʼязане з необхідністю подальшого підтримання курсової стійкості, збереження помірної інфляції у 2024 році та її приведення до цільового діапазону 5%.
2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року офіційний курс долара почав змінюватися — вперше з липня 2022-ого.
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