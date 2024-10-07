Нацбанк четвертий тиждень не купує валюту — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Нацбанк четвертий тиждень не купує валюту

Валюта
125
Нацбанк четвертий тиждень не купує валюту
Нацбанк четвертий тиждень не купує валюту
За тиждень з 30 вересня по 4 жовтня Національний банк України продав на міжбанку 721,15 млн дол., при цьому не купував валюту.
Про це відомо зі статистики НБУ.
Згідно з даними, з 30 вересня по 4 жовтня Нацбанк продав 721,15 млн дол., що на 35 млн дол. менше, ніж минулого тижня. При цьому, протягом тижня Нацбанк не купував валюту.

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💸

Загалом від початку року Нацбанк продав 24,1 млрд дол., тоді як купив 119,2 млн дол.
Нагадаємо, Правління Національного банку 14 червня снизило облікову ставку з 13,5% до 13%. Це рішення повʼязане з необхідністю подальшого підтримання курсової стійкості, збереження помірної інфляції у 2024 році та її приведення до цільового діапазону 5%.
Читайте також
2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року офіційний курс долара почав змінюватися — вперше з липня 2022-ого.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.