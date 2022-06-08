Нацбанк буде посувати фіксований курс долара до 32-33 грн, — фінаналітик — Finance.ua
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Нацбанк буде посувати фіксований курс долара до 32-33 грн, — фінаналітик

Вчора 21:32Валюта
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Нацбанк, ймовірно, буде відкріплювати фіксований курс долара від 29,25 грн. і послабить його до 32-33 грн.
Такий прогноз дав аналітик фінансових ринків Іван Угляниця.
За його словами, такі дії є логічними після підвищення облікової ставки Нацбанком до 25%.
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«Швидше за все, після цього руху Нацбанк почне і офіційний курс пересувати, відкріплювати від 29,25 до району 32-33 грн/$. Думаю, що відсотків на 10-12 посунуть ближче до готівкового курсу. Готівковий зараз 35-36. Якщо на 33 грн поставлять, вже було б непогано. Це зменшило б валютний туризм і тиск на гривню, на золотовалютний резерв Нацбанку, і на будь-які закупівлі „комодів“ (від англ. Commodities, „коммодітіc“ — біржові товари. — ред.) корисних та марних», — аважає аналітик.
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Такий рух гривні дозволить перерозподілити економіку та фінансові ресурси та простимулює населення не робити гривневі покупки та вкладення, продиктовані не потребою, а бажанням зберегти свої накопичення, що лише посилює тиск на гривню.
«Щоб економіка та фінансові ресурси трохи перерозподілилися не лише з точки зору того, що народ хеджується, витрачає гривню, щоб перевкластися на товари, тому що гривня девальвує, хоча офіційний курс і не змінюється. Щоб це переросло у більш правильні прозорі грошові відносини, щоб перерозподілилося між товарними потоками у потрібний бік, а не на те, що можна купити», — вважає Іван Угляниця.
За його оцінкою, після підвищення фіксованого курсу у людей менше буде підстав шукати валюту.
«Тому що за офіційного курсу 33 грн + 25% за рік це буде під 41, і люди вже рахуватимуть, чи буде через рік під 41%, чи не буде, чи треба, чи не треба переміщатися у валюту. Тим більше, що валюту зараз особливо не можна купити, тільки готівкою або через товари якось переходити у валюту», — вважає експерт.

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За матеріалами: УБР
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