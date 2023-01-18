Набули чинності нові правила розмитнення міжнародних посилок — Finance.ua

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Набули чинності нові правила розмитнення міжнародних посилок

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Набули чинності нові правила розмитнення міжнародних посилок
Набули чинності нові правила розмитнення міжнародних посилок
У середу, 18 січня, набувають чинності положення закону № 1999-ІХ щодо оподаткування митними платежами товарів у міжнародних поштових відправленнях та порядку їхнього декларування.
Про це повідомляє Державна митна служба.
«Законом змінено порядок декларування товарів, що переміщуються в міжнародних поштових та міжнародних експрес-відправленнях», — сказано в повідомленні.
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Що передбачає новий порядок декларування посилок:
  • подання тимчасового реєстру з нарахуванням митних платежів, а також сплати цих платежів у строк не більше 30 днів з дати оформлення відповідного тимчасового реєстру;
  • подання додаткового реєстру з одночасною сплатою митних платежів;
  • або подання лише додаткового реєстру (зокрема, якщо товари не підлягають оподаткуванню).
«Тимчасові та додаткові реєстри міжнародних поштових та міжнародних експрес-відправлень замінюють митні декларації», — пояснюють у Держмитслужбі.
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Реєстри подає оператор поштового зв’язку або експрес-перевізник, якщо сумарна фактурна вартість товарів не перевищує:
  • для підприємств — 150 євро;
  • для громадян — 10 000 євро.
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У відомстві зазначили, що ліміт для отримання посилок без оподаткування підвищується зі 100 до 150 євро.
«Громадяни повинні сплатити платежі із суми, що перевищує 150 євро: наприклад, якщо вартість товару 180 євро, то платежі оплачуються із суми 30 євро», — пояснили у Держмитниці.
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За матеріалами:
Finance.ua
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