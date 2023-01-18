Набули чинності нові правила розмитнення міжнародних посилок — Finance.ua

Набули чинності нові правила розмитнення міжнародних посилок
У середу, 18 січня, набувають чинності положення закону № 1999-ІХ щодо оподаткування митними платежами товарів у міжнародних поштових відправленнях та порядку їхнього декларування.
Про це повідомляє Державна митна служба.
«Законом змінено порядок декларування товарів, що переміщуються в міжнародних поштових та міжнародних експрес-відправленнях», — сказано в повідомленні.
Що передбачає новий порядок декларування посилок:
- подання тимчасового реєстру з нарахуванням митних платежів, а також сплати цих платежів у строк не більше 30 днів з дати оформлення відповідного тимчасового реєстру;
- подання додаткового реєстру з одночасною сплатою митних платежів;
- або подання лише додаткового реєстру (зокрема, якщо товари не підлягають оподаткуванню).
«Тимчасові та додаткові реєстри міжнародних поштових та міжнародних експрес-відправлень замінюють митні декларації», — пояснюють у Держмитслужбі.
Реєстри подає оператор поштового зв’язку або експрес-перевізник, якщо сумарна фактурна вартість товарів не перевищує:
- для підприємств — 150 євро;
- для громадян — 10 000 євро.
У відомстві зазначили, що ліміт для отримання посилок без оподаткування підвищується зі 100 до 150 євро.
«Громадяни повинні сплатити платежі із суми, що перевищує 150 євро: наприклад, якщо вартість товару 180 євро, то платежі оплачуються із суми 30 євро», — пояснили у Держмитниці.
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