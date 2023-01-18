Набули чинності нові правила розмитнення міжнародних посилок — Finance.ua

Набули чинності нові правила розмитнення міжнародних посилок Сьогодні 12:02 — Особисті фінанси

Набули чинності нові правила розмитнення міжнародних посилок

У середу, 18 січня, набувають чинності положення закону № 1999-ІХ щодо оподаткування митними платежами товарів у міжнародних поштових відправленнях та порядку їхнього декларування.

Про це повідомляє Державна митна служба.

«Законом змінено порядок декларування товарів, що переміщуються в міжнародних поштових та міжнародних експрес-відправленнях», — сказано в повідомленні.

Що передбачає новий порядок декларування посилок:

подання тимчасового реєстру з нарахуванням митних платежів, а також сплати цих платежів у строк не більше 30 днів з дати оформлення відповідного тимчасового реєстру;

подання додаткового реєстру з одночасною сплатою митних платежів;

або подання лише додаткового реєстру (зокрема, якщо товари не підлягають оподаткуванню).

«Тимчасові та додаткові реєстри міжнародних поштових та міжнародних експрес-відправлень замінюють митні декларації», — пояснюють у Держмитслужбі.

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Реєстри подає оператор поштового зв’язку або експрес-перевізник, якщо сумарна фактурна вартість товарів не перевищує:

для підприємств — 150 євро;

для громадян — 10 000 євро.

У відомстві зазначили, що ліміт для отримання посилок без оподаткування підвищується зі 100 до 150 євро.

«Громадяни повинні сплатити платежі із суми, що перевищує 150 євро: наприклад, якщо вартість товару 180 євро, то платежі оплачуються із суми 30 євро», — пояснили у Держмитниці.

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