Нова пошта відкрила у Варшаві вантажне відділення, яке приймає відправлення до 1000 кг — Finance.ua

Нова пошта відкрила у Варшаві вантажне відділення, яке приймає відправлення до 1000 кг Сьогодні 15:14 — Особисті фінанси

Нова пошта відкрила у Варшаві вантажне відділення, яке приймає відправлення до 1000 кг

Українці в Польщі зможуть відправляти та отримувати із України відправлення до 1000 кг, а не тільки посилки та документи.

Про це повідомляє пресслужба Нової Пошти

«З вантажного відділення можна відправити як великі валізи із особистими речами, так і великогабаритну техніку у фабричному пакуванні, як-от нові генератори, акумулятори, зарядні станції без мита та податку на розмитнення, а доставку замовити до будь-якого вантажного відділення Нової пошти в Україні або ж на адресу отримувача», — сказано в повідомленні.

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Адреса. Вантажне відділення Nova Post 01/1 у Варшаві працює щодня за адресою: Jana Olbrachta, 94, 01-102, Warszawa.

Строк доставки вантажів такий, як і для посилок — від 5 днів.

Загалом у 2022 році Нова пошта за 3 місяці відкрила у Польщі 18 власних відділень у найбільших польських містах:

6 відділень Nova Post у Варшаві;

по 2 відділення у Кракові, Любліні, Гданську, Вроцлаві, Познані;

по одному — у Жешуві та Лодзі.

Адреси та графік роботи відділень Nova Post в Польщі за цим посиланням

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