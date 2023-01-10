Нова пошта відкрила у Варшаві вантажне відділення, яке приймає відправлення до 1000 кг — Finance.ua
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Нова пошта відкрила у Варшаві вантажне відділення, яке приймає відправлення до 1000 кг

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Нова пошта відкрила у Варшаві вантажне відділення, яке приймає відправлення до 1000 кг
Нова пошта відкрила у Варшаві вантажне відділення, яке приймає відправлення до 1000 кг
Українці в Польщі зможуть відправляти та отримувати із України відправлення до 1000 кг, а не тільки посилки та документи.
Про це повідомляє пресслужба Нової Пошти.
«З вантажного відділення можна відправити як великі валізи із особистими речами, так і великогабаритну техніку у фабричному пакуванні, як-от нові генератори, акумулятори, зарядні станції без мита та податку на розмитнення, а доставку замовити до будь-якого вантажного відділення Нової пошти в Україні або ж на адресу отримувача», — сказано в повідомленні.
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Адреса. Вантажне відділення Nova Post 01/1 у Варшаві працює щодня за адресою: Jana Olbrachta, 94, 01-102, Warszawa.
Строк доставки вантажів такий, як і для посилок — від 5 днів.
Загалом у 2022 році Нова пошта за 3 місяці відкрила у Польщі 18 власних відділень у найбільших польських містах:
  • 6 відділень Nova Post у Варшаві;
  • по 2 відділення у Кракові, Любліні, Гданську, Вроцлаві, Познані;
  • по одному — у Жешуві та Лодзі.
Адреси та графік роботи відділень Nova Post в Польщі за цим посиланням.

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За матеріалами:
Finance.ua
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