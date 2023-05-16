НАБУ затримало голову Верховного Суду на хабарі у 2,7 мільйона доларів — Finance.ua

НАБУ затримало голову Верховного Суду на хабарі у 2,7 мільйона доларів
Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну корупцію у Верховному Суді.
«НАБУ і САП викрили масштабну корупцію у Верховному Суді, а саме схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями ВСУ. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії. Деталі згодом», — повідомляє прес-служба НАБУ у Facebook.
Як пише УНІАН з посиланням на джерело у правоохоронних органах, на отриманні хабара зокрема викрито голову Верховного Суду Всеволода Князєва. Йдеться про 2,7 млн доларів.
На ситуацію відреагував Верховний Суд.
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«У звʼязку з подіями, що відбуваються навколо
Голови В С Князєва В.С., 16 травня 2023 року відбудеться позачергове засідання Пленуму Верховного Суду. Час буде повідомлено додатково», — йдеться на сторінці Верховного Суду у Facebook.
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