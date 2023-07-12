НАБУ викрило нардепа на продажу місць у системі Шлях для незаконного виїзду за кордон — Finance.ua

НАБУ викрило нардепа на продажу місць у системі Шлях для незаконного виїзду за кордон Сьогодні 13:30 — Кримінал

НАБУ викрило нардепа на продажу місць у системі Шлях для незаконного виїзду за кордон

Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру чинній народній депутатці, яка разом зі своєю помічницею сприяла незаконній реєстрації перевізників у системі «Шлях» для виїзду з України.

Про це повідомляється на сайті НАБУ.

За даними слідства, нардепка разом зі своєю помічницею пообіцяли за надання неправомірної вигоди забезпечити ухвалення уповноваженими особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до Інформаційної системи «Шлях».

Надалі уповноваженими особами обласної військової адміністрації надано відповідний дозвіл особі (як водію) на перетин державного кордону.

Свої «послуги» нардепка та її помічниця оцінили у 5 300 дол. США.

Після отримання другого «траншу» у 2 800 дол. США осіб було викрито в одержанні неправомірної вигоди.

9 липня помічниці нардепки повідомили про підозру. Кваліфікація: ч.2 ст 28 ч. 2 ст. 369−2 КК України.

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