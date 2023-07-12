НАБУ викрило нардепа на продажу місць у системі Шлях для незаконного виїзду за кордон — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НАБУ викрило нардепа на продажу місць у системі Шлях для незаконного виїзду за кордон

Кримінал
59
НАБУ викрило нардепа на продажу місць у системі Шлях для незаконного виїзду за кордон
НАБУ викрило нардепа на продажу місць у системі Шлях для незаконного виїзду за кордон
Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру чинній народній депутатці, яка разом зі своєю помічницею сприяла незаконній реєстрації перевізників у системі «Шлях» для виїзду з України.
Про це повідомляється на сайті НАБУ.
За даними слідства, нардепка разом зі своєю помічницею пообіцяли за надання неправомірної вигоди забезпечити ухвалення уповноваженими особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до Інформаційної системи «Шлях».
Читайте також
Надалі уповноваженими особами обласної військової адміністрації надано відповідний дозвіл особі (як водію) на перетин державного кордону.
Свої «послуги» нардепка та її помічниця оцінили у 5 300 дол. США.
Після отримання другого «траншу» у 2 800 дол. США осіб було викрито в одержанні неправомірної вигоди.
9 липня помічниці нардепки повідомили про підозру. Кваліфікація: ч.2 ст 28 ч. 2 ст. 369−2 КК України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.