НАБУ розкрило схему в «Укренерго»: «вкрали» електроенергію на понад 700 млн грн (інфографіка) — Finance.ua

НАБУ розкрило схему в «Укренерго»: «вкрали» електроенергію на понад 700 млн грн (інфографіка) Сьогодні 16:17 — Енергетика

НАБУ розкрило схему в «Укренерго»: «вкрали» електроенергію на понад 700 млн грн (інфографіка)

НАБУ і САП викрили схему заволодіння електричною енергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів.

Про це йдеться в повідомленні НАБУ.

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Сума збитків становить понад 716 млн грн. Про підозру повідомили особі, яка організувала оборудку, експосадовцю товариства, голові правління банку та директору приватної компанії.

Слідство встановило, що у березні 2022 року ТОВ «Юнайтед Енерджі», на той час один з найбільших в Україні трейдерів, закупила у ПрАТ «НЕК «Укренерго» електричну енергію на суму понад 716 млн грн.

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Попри наявну заборгованість компанії перед товариством, керівник відповідного департаменту «Укренерго» не зупинив продаж. При цьому гарантом оплати виступив один із комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління прийняла одноосібно і з порушенням процедури.

Надалі електроенергію продали реальним учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки закордонної компанії, підконтрольної організатору схеми, який також є бізнес-партнером учасника справи НАБУ і САП про розкрадання коштів «ПриватБанку». Гроші за поставлену електроенергію ПрАТ «НЕК «Укренерго» так і не одержало. Коли ж звернулось до банка-гаранта з вимогою про погашення заборгованості, отримало відмову.

Кваліфікація дій підозрюваних:

організатор схеми — ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України;

директор департаменту ПрАТ «НЕК «Укренерго» — ч. 2 ст. 364 КК України;

голова правління комерційного банку — ч. 2 ст. 364−1 КК України;

директор приватної компанії - ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Завдяки своєчасним діям НАБУ і САП на кошти у сумі понад 700 млн грн на рахунках залучених до схеми компаній накладено арешт.

У порядку міжнародного співробітництва також заблокували кошти на рахунках підконтрольної організатору схеми компанії у двох європейських країнах. При цьому були зафіксовані спроби зняти це блокування зацікавленими особами шляхом надсилання на адресу відповідних закордонних правоохоронних органів підроблених листів від імені детективів та прокурорів.

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Крім того, з метою недопущення значних боргів в учасників ринку перед ПрАТ «НЕК «Укренерго», НАБУ передало НКРЕКП пропозиції щодо внесення змін до окремих положень Правил ринку, які було підтримано.

Довідка Finance.ua:

Верховна Рада України у п’ятницю, 8 грудня, проголосувала за законопроєкт щодо збільшення чисельності Національного антикорупційного бюро. Зазначається, що 332 українські депутати підтримали законопроєкт № 10 203−1 про збільшення граничної чисельності штату Національного антикорупційного бюро України з 700 до 1000 працівників.

Заступник директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) з питань цифрового розвитку і трансформацій Денис Гюльмагомедов розповів про роль криптоактивів у сучасних злочинних схемах. За словами представника агентства, в НАБУ неодноразово стикалися з використанням цифрових активів у різних незаконних схемах.



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