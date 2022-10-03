НАБУ і САП передали ЗСУ арештовані на митниці 300 млн грн — Finance.ua

НАБУ і САП передали ЗСУ арештовані на митниці 300 млн грн Вчора 07:15 — Казна та Політика

НАБУ і САП передали ЗСУ арештовані на митниці 300 млн грн

Збройні сили України отримали 300 млн грн, які були арештовані в межах розслідувань НАБУ та САП фактів корупції на митниці.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

Зазначається, що одну з цих справ у серпні 2022 року передали до суду, в іншій — триває досудове розслідування.

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За клопотанням прокурора САП слідчі судді Вищого антикорупційного суду розглянули й задовольнили клопотання про арешт та передачу цих коштів в управління АРМА. Агентство придбало військові облігації на 300 млн грн.

Загалом від початку широкомасштабної агресії з боку рф зусиллями НАБУ та САП на потреби українських військових передано понад 760 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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