На Житомирщині викрили схему розкрадання понад 10 мільйонів, виділених на потреби військових — Finance.ua
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На Житомирщині викрили схему розкрадання понад 10 мільйонів, виділених на потреби військових

Кримінал
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На Житомирщині викрили схему розкрадання понад 10 мільйонів, виділених на потреби військових
На Житомирщині викрили схему розкрадання понад 10 мільйонів, виділених на потреби військових, Фото: gp.gov.ua
Начальника однієї з квартирно-експлуатаційних частин Житомирської області та двох підприємців підозрюють у заволодінні понад 10 мільйонами гривень бюджетних коштів, виділених на потреби військових.
Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, підозрювані заволоділи державними коштами на загальну суму понад 10 млн грн під час укладання та виконання у 2022−2023 роках трьох договорів. Йдеться про постачання до КЕЧ для забезпечення військових частин паливної деревини за завищеними цінами.
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В подальшому директор цього товариства з обмеженою відповідальністю укладав договори на постачання паливної деревини до КЕЧ району за завищеними цінами. Він отримав на свої банківські рахунки грошові кошти та легалізував їх, перевівши у готівку.
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Начальник КЕЧ району підписав та затвердив збиткові договори, додаткові угоди та видаткові накладні, не провівши моніторингу ринку цін. Це призвело до розтрати та заволодіння бюджетними коштами.
Досудове розслідування здійснюється Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві за оперативного супроводу УСР в Житомирській області ДСР НП України.
За матеріалами:
Finance.ua
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