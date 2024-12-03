На Прикарпатті жінка втратила 175 тисяч гривень замість допомоги — Finance.ua

На Прикарпатті жінка втратила 175 тисяч гривень замість допомоги Сьогодні 13:28 — Кримінал

Правоохоронці Прикарпаття відкрили кримінальне провадження після того, як 32-річна мешканка Івано-Франківської громади повідомила, що стала жертвою шахраїв і втратила 175 тисяч гривень. Про це повідомила поліція Івано-Франківської області.

Як це сталось

Жінка побачила в соціальній мережі оголошення про швидке оформлення матеріальної допомоги. Зацікавившись, вона перейшла за посиланням, де її попросили ввести номер телефону. Після цього невідома особа зателефонувала заявниці і повідомила, що для оформлення допомоги необхідно надати банківські та персональні дані. Виконавши всі інструкції, жінка незабаром виявила, що з її рахунку було списано велику суму.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство).

Правоохоронці наголошують, що подібні оголошення в соціальних мережах — це шахрайські схеми, а тому закликають громадян бути обережними.

Рекомендується не вводити особисті та платіжні дані на підозрілих веб-сайтах, не переходити за сумнівними посиланнями та отримувати інформацію лише з офіційних джерел. У разі підозри на шахрайство, необхідно терміново заблокувати картку та звернутися до банку.

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