На Закарпатті встановлено вже 300 МВт альтернативної генерації — Finance.ua

На Закарпатті встановлено вже 300 МВт альтернативної генерації Вчора 12:14 — Енергетика

На Закарпатті вже створено 300 МВт потужностей для виробництва електроенергії з відновлюваних джерел.

Про це повідомив начальник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

«Станом на листопад 2024 року в області є потужностей на 300 мегаватів для виробництва електроенергії з відновлюваних джерел. Це і вітер, і сонце, і вода», — повідомив він.

Також, за словами Білецького, уже працює перший із встановлених в горах вітряків в Нижньоворітській ТГ.

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«Один вітряк працює і дає 4,8 мегавата на годину. Другий на підході — на 5,2 мегавата», — додав він.

Крім того, в області до кінця року планують запустити потужності газової генерації на 50 МВт.

«Наразі закуплені кілька установок на 20 мегаватів, процес встановлення відбувається в Сваляві та Ужгороді. Плани ми ставимо такі, що до кінця року має працювати плюс-мінус 50 мегават газової генерації», — додав очільник ОВА.

Нагадаємо, «Укренерго» видало та погодило технічні умови на підключення до мереж понад 1,3 ГВт розподіленої генерації приватної власності.

Економічна Правда За матеріалами:

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