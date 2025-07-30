НКРЕКП погодила правила місячного розподілу міждержавних перетинів із трьома країнами ЄС — Finance.ua

НКРЕКП погодила правила місячного розподілу міждержавних перетинів із трьома країнами ЄС Сьогодні 19:28 — Енергетика

НКРЕКП погодила правила місячного розподілу міждержавних перетинів із трьома країнами ЄС

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 29 липня погодила правила довгострокового розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів України зі Словаччиною, Угорщиною та Румунією.

Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.

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Зазначається, що оператори систем передачі України, Словаччини, Угорщини та Румунії домовилися про впровадження середньострокового (місячного) спільного скоординованого розподілу пропускної спроможності міждержавних мереж на українських кордонах на базі електронної аукціонної платформи Joint Allocation Office (JAO).

Для чого це необхідно

Це рішення розширює можливості для експортно-імпортних операцій з електроенергією через міждержавні перетини з країнами-членами Енергетичного Співтовариства та зміцнює енергетичну безпеку та стабільність енергосистеми України. Водночас, підтверджує стратегічну орієнтацію НКРЕКП на адаптацію регуляторної політики до європейських стандартів.

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Впровадження скоординованого місячного механізму розподілу пропускної спроможності через платформу JAO відкриває доступ до торгівлі електричною енергією зі Словаччиною, Угорщиною та Румунією на нових, більш сприятливих для України умовах.

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