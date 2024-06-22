На європейський ринок виходить новий Suzuki Vitara 2024 (фото) — Finance.ua

На європейський ринок виходить новий Suzuki Vitara 2024 (фото)
Новий Suzuki Vitara 2024 надійшов у виробництво та виходить на європейський ринок. Кросовер віднині пропонують виключно в електрифікованих версіях.
Подробиці новинки розкрито на офіційному сайті Suzuki.
Кросовер уже доступний в Угорщині, адже там модель виготовляють. Ціна Suzuki Vitara 2024 становить від 7,79 до 11,89 млн форинтів (19 700 — 30 тис. євро). Також оголошено вартість моделі в Іспанії — від 24 500 до 33 600 євро.
Базова комплектація Suzuki Vitara розширена — діодні фари, безключовий доступ, клімат-контроль, підігрів сидінь, датчики світла та дощу. Топовий варіант додає парктронік та камеру заднього виду.
Обов’язковими для всіх Suzuki Vitara 2024 є адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, утримання в смузі руху, контроль «сліпих» зон та втоми водія.
Новий Suzuki Vitara 2024 упізнається за зміненою передньою частиною. У салоні замінили циферблати приладів та встановили нову мультимедійну систему зі збільшеним 9-дюймовим тачскріном.
Базовий кросовер Suzuki Vitara оснащений 1,4-літровою 129-сильною турбочетвіркою із «м'якою» гібридною установкою.
З’явився й повноцінний гібрид із 1,5-літровим бензиновим двигуном та електромотором загальною потужністю 116 к. с., який витрачає в середньому 5 л/100 км. Як і раніше, доступні версії з переднім або повним приводом.
До речі, щоб водіям зайвий раз не витрачати гроші та нерви, можна оформити карту технічної допомоги від Finance.ua — ваш цілодобовий Assistance в дорозі.
Купити онлайн карту Assistance
Поділитися новиною