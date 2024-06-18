Стрімкий дизайн і 350 сил: представлено новий Chery Tiggo 8 (фото) — Finance.ua
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Стрімкий дизайн і 350 сил: представлено новий Chery Tiggo 8 (фото)

Технології&Авто
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Стрімкий дизайн і 350 сил: представлено новий Chery Tiggo 8 (фото)
Стрімкий дизайн і 350 сил: представлено новий Chery Tiggo 8 (фото), Фото: Chery
Опубліковано офіційні фото Chery Tiggo 8 другого покоління. Кросовер вийде на ринок у серпні або вересні нинішнього року.
Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Новий Chery Tiggo 8L (саме так назвали модель, адже перший час її випускатимуть паралельно з попередником) зберігає знайомий дизайн із широкою решіткою радіатора та розкосими фарами, проте став більш обтічним. Його силует стрімкіший, а дверні ручки стали висувними. До того ж, кросовер підріс.
Фото: Chery
Фото: Chery
Розміри Chery Tiggo 8L:
  • довжина — 4795 мм;
  • ширина — 1930 мм;
  • висота — 1741 мм;
  • колісна база — 2770 мм.
Салон Chery Tiggo 8L поки ще не показали, проте зазначили, що модель пропонуватимуть у версіях на 5 і 7 місць. На передній панелі встановлять два дисплеї.
Кросовер Chery Tiggo 8L збереже 2,0-літровий турбомотор, проте його віддача зросте до 251 к. с. і 390 Н∙м. Водночас, середню витрату пального знизять до 7,8 л/100 км із переднім приводом та 8,5 л/100 км — із повним. Пізніше з’явиться гібридна версія моделі потужністю 350 сил, здатна проїхати 80 км на електротязі.
За матеріалами:
Фокус
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