На Ямайці планують узгодити запуск державної криптовалюти та озвучили її плюси — Finance.ua
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На Ямайці планують узгодити запуск державної криптовалюти та озвучили її плюси

Вчора 23:00Фінтех і Картки
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На Ямайці планують узгодити запуск державної криптовалюти та озвучили її плюсиНа Ямайці планують узгодити запуск державної криптовалюти та озвучили її плюси
Керівник відділу цифрової трансформації JN Bank Рікардо Дістант вважає, що запуск цифрового ямайського долара внесе серйозні покращення у фінансовий сектор Ямайки.
Рікардо Дістант наголосив на перевагах цифрової валюти Центрального банку Ямайки (JAM-DEX). Він вважає, що запуск державного стейблкоїну стане «переломним моментом» у фінансовій індустрії країни, оскільки знизить бар’єри для доступу населення до банківських послуг, скоротить транзакційні витрати, а також підвищить швидкість проведення розрахунків та платежів.
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«Цифрова валюта центробанку підтримуватиме справедливість у суспільстві. Людина в будь-якому віддаленому районі країни зможе легко та безперешкодно здійснювати банківські операції та оплачувати товари одним натисканням кнопки на своєму мобільному телефоні. Замість того, щоб ходити з готівкою до магазину на розі, можна просто замовити продукти, перевівши гроші на цифровий гаманець продавця», — заявив Дістант.
Нагадаємо, раніше керівництво ЦБ Ямайки повідомило, що для запуску JAM-DEX необхідно внести до законодавства відповідні поправки щодо регулювання цифрових активів. Тестовий запуск ямайского долара запланований в цьому році.

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За матеріалами: noworries
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