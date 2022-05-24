На Ямайці планують узгодити запуск державної криптовалюти та озвучили її плюси — Finance.ua

На Ямайці планують узгодити запуск державної криптовалюти та озвучили її плюси

Вчора 23:00 — Фінтех і Картки

На Ямайці планують узгодити запуск державної криптовалюти та озвучили її плюси

Керівник відділу цифрової трансформації JN Bank Рікардо Дістант вважає , що запуск цифрового ямайського долара внесе серйозні покращення у фінансовий сектор Ямайки.

Рікардо Дістант наголосив на перевагах цифрової валюти Центрального банку Ямайки (JAM-DEX). Він вважає, що запуск державного стейблкоїну стане «переломним моментом» у фінансовій індустрії країни, оскільки знизить бар’єри для доступу населення до банківських послуг, скоротить транзакційні витрати, а також підвищить швидкість проведення розрахунків та платежів.

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«Цифрова валюта центробанку підтримуватиме справедливість у суспільстві. Людина в будь-якому віддаленому районі країни зможе легко та безперешкодно здійснювати банківські операції та оплачувати товари одним натисканням кнопки на своєму мобільному телефоні. Замість того, щоб ходити з готівкою до магазину на розі, можна просто замовити продукти, перевівши гроші на цифровий гаманець продавця», — заявив Дістант.

Нагадаємо, раніше керівництво ЦБ Ямайки повідомило, що для запуску JAM-DEX необхідно внести до законодавства відповідні поправки щодо регулювання цифрових активів. Тестовий запуск ямайского долара запланований в цьому році.

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