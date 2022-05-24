У Бразилії можна за Bitcoin купити нерухомість — Finance.ua

У Бразилії можна за Bitcoin купити нерухомість

Вчора 20:31 — Фінтех і Картки

У Бразилії можна за Bitcoin купити нерухомість

Gafisa, один з найбільших бразильських забудовників, тепер приймає Bitcoin в якості оплати за купівлю нерухомості.

За повідомленням компанії Foxbit, яка надала технологічне рішення у вигляді платіжного шлюзу, однією з причин, через яку девелопер пішов на такий крок, стало бажання прибрати посередників у довгому та складному ланцюжку продажу квартири.

Зазначимо, що Бразилія займає шосте місце у світі за кількістю транзакцій у блокчейні Bitcoin — країна регулярно експериментує з криптовалютами, а влада поки що не розпочала сильного регуляторного тиску.

Раніше про старт прийому Bitcoin-платежів оголосив забудовник із ОАЕ. А нещодавно за ВТС було продане житло в Португалії.

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