У Бразилії можна за Bitcoin купити нерухомість — Finance.ua

Gafisa, один з найбільших бразильських забудовників, тепер приймає Bitcoin в якості оплати за купівлю нерухомості.
За повідомленням компанії Foxbit, яка надала технологічне рішення у вигляді платіжного шлюзу, однією з причин, через яку девелопер пішов на такий крок, стало бажання прибрати посередників у довгому та складному ланцюжку продажу квартири.
Зазначимо, що Бразилія займає шосте місце у світі за кількістю транзакцій у блокчейні Bitcoin — країна регулярно експериментує з криптовалютами, а влада поки що не розпочала сильного регуляторного тиску.
Раніше про старт прийому Bitcoin-платежів оголосив забудовник із ОАЕ. А нещодавно за ВТС було продане житло в Португалії.