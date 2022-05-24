У Бразилії можна за Bitcoin купити нерухомість — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Бразилії можна за Bitcoin купити нерухомість

Вчора 20:31Фінтех і Картки
290
У Бразилії можна за Bitcoin купити нерухомістьУ Бразилії можна за Bitcoin купити нерухомість
Gafisa, один з найбільших бразильських забудовників, тепер приймає Bitcoin в якості оплати за купівлю нерухомості.
За повідомленням компанії Foxbit, яка надала технологічне рішення у вигляді платіжного шлюзу, однією з причин, через яку девелопер пішов на такий крок, стало бажання прибрати посередників у довгому та складному ланцюжку продажу квартири.
Місце для вашої реклами
Зазначимо, що Бразилія займає шосте місце у світі за кількістю транзакцій у блокчейні Bitcoin — країна регулярно експериментує з криптовалютами, а влада поки що не розпочала сильного регуляторного тиску.
Раніше про старт прийому Bitcoin-платежів оголосив забудовник із ОАЕ. А нещодавно за ВТС було продане житло в Португалії.

Ethereum: чого чекати від «криптовалюти № 2»

За матеріалами: noworries
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.