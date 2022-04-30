На виплати внутрішнім переселенцям вже спрямували 4,1 млрд гривень — Finance.ua

На виплати внутрішнім переселенцям вже спрямували 4,1 млрд гривень

Вчора 15:49 — Особисті фінанси

На виплати внутрішнім переселенцям вже спрямували 4,1 млрд гривень

Протягом квітня на виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам Мінсоцполітики спрямувало до Ощадбанку близько 4,1 млрд гривень чотирма траншами. Четвертий транш було перераховано 29 квітня в розмірі 1,5 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

Ощадбанк найближчими днями перерахує ці кошти на рахунки людей в українських банках, які отримувачі допомоги вказали у заявах на виплати.

«До нас продовжує надходити інформація з регіонів про осіб, які стали на облік як внутрішньо переміщені особи та подали заяви на допомогу. З одних регіонів вона надходить швидше, з інших — повільніше. У всіх різні технічні та людські ресурси. Тому, якщо ви ще не отримали виплату, не хвилюйтесь, ми продовжуємо в травні фінансувати виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам за березень та квітень по мірі того, як отримуємо інформацію від областей. Наступний транш плануємо перерахувати 2-3 травня», — прокоментувала Міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Нагадуємо що відповідно до рішення Уряду допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам надається в наступних розмірах:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 000 гривень;

для інших осіб — 2 000 гривень.

Отримана допомога на проживання не оподатковується податком на доходи фізичних осіб та не враховується при обчисленні сукупного доходу домогосподарства під час призначення інших видів соціальної допомоги.

Виплата допомоги на проживання не припиняється внутрішньо переміщеним особам, які повернулись до місця постійного проживання, але є власниками нерухомого майна, знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації, і подали заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через Єдиний державний веб-портал електронних послуг.

Довідка Finance.ua:

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оновило перелік громад у зонах бойових дій, на тимчасово окупованих територіях та тих громад, які потрапили у вороже оточення. Саме на підставі цього переліку з 1 травня 2022 року вимушені переселенці зможуть отримати передбачені державою виплати;



заяву на допомогу на проживання можна подати дистанційно через застосунок «Дія», або особисто через органи соціального захисту населення, уповноваженої особи громади або ЦНАП.

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