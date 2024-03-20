На Волині судитимуть двох росіян та українку, які ошукували людей на OLX — Finance.ua

На Волині судитимуть двох росіян та українку, які ошукували людей на OLX Сьогодні 15:13 — Кримінал

Прокурори Волинської обласної та Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення двома громадянами російської федерації та жителькою Житомира шахрайств у складі організованої групи (ч. 5 ст. 190 КК України).

Про це повідомила Прокуратура.

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За даними слідства, 43-річний і 32-річний неодноразово судимі раніше чоловіки, які перебували у Волинському пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, залучивши 33-річну спільницю з волі, ошукували громадян, які продавали побутову техніку через сайт OLX.

Як діяли

Упродовж серпня-листопада 2023 року, домовляючись про доставку товару у відділення поштового оператора та підробляючи чеки про оплату, вони заволодівали товаром та здавали його в ломбард.

Двом іноземцям обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, громадянці України — у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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