На Львівщині працівницю Держпродспоживслужби викрили на хабарі — Finance.ua
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На Львівщині працівницю Держпродспоживслужби викрили на хабарі

Кримінал
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За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру головному спеціалісту одного із районних управлінь Держпродспоживслужби у Львівській області. Їй інкримінують вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369−2 КК України), пише westnew.
За даними слідства, працівниця Держпродспоживслужби запевняла підприємця, що має вплив на посадовців Міністерства охорони здоров’я України.
І що за грошову винагороду може вирішити питання щодо видачі ліцензії на відкриття стоматологічного кабінету.
Ціна такої послуги — 1 000 доларів США.
Підозрювану затримано в порядку ст. 208 КПК України під час одержання неправомірної вигоди.
Слідчі дії тривають.
Вирішується питання про обрання затриманій запобіжного заходу та відсторонення її від посади.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції області за матеріалами Управління СБУ у Львівській області.
За матеріалами:
Finance.ua
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