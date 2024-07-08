На відновлення Чорнобильської зони виділяють понад 15 млн євро — Finance.ua
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На відновлення Чорнобильської зони виділяють понад 15 млн євро

Казна та Політика
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На відновлення Чорнобильської зони виділяють понад 15 млн євро
На відновлення Чорнобильської зони виділяють понад 15 млн євро
Асамблея вкладників Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля (РМСЧ) виділить кошти на відновлення Зони відчуження. Наразі на балансі фонду — 15,2 мільйона євро.
Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
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Зазначається, що рахунок створений під егідою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). На засіданні Асамблеї вкладників РМСЧ 2 липня країни анонсували додаткові внески.
Велика Британія пообіцяла виділити 6,3 млн євро, а Норвегія — 5,6 млн євро. Крім того, від Європейської комісії надійде внесок у 2 млн євро, а від Бельгії — близько 200 тисяч євро.
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Як повідомляється, наразі на балансі РМСЧ загалом 15,2 млн євро.
Міністр захисту довкілля і природних ресурсів Руслан Стрілець зазначив, що угода з ЄБРР допоможе відновити на Чорнобильській АЕС втрачене обладнання, придбати новітню протипожежну техніку й оновити систему запобігання та протидії пожежам.
За його словами, наразі на ЧАЕС працюють понад 2300 людей.
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