На відновлення Чорнобильської зони виділяють понад 15 млн євро — Finance.ua

На відновлення Чорнобильської зони виділяють понад 15 млн євро
Асамблея вкладників Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля (РМСЧ) виділить кошти на відновлення Зони відчуження. Наразі на балансі фонду — 15,2 мільйона євро.
Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
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Зазначається, що рахунок створений під егідою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). На засіданні Асамблеї вкладників РМСЧ 2 липня країни анонсували додаткові внески.
Велика Британія пообіцяла виділити 6,3 млн євро, а Норвегія — 5,6 млн євро. Крім того, від Європейської комісії надійде внесок у 2 млн євро, а від Бельгії — близько 200 тисяч євро.
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Як повідомляється, наразі на балансі РМСЧ загалом 15,2 млн євро.
Міністр захисту довкілля і природних ресурсів Руслан Стрілець зазначив, що угода з ЄБРР допоможе відновити на Чорнобильській АЕС втрачене обладнання, придбати новітню протипожежну техніку й оновити систему запобігання та протидії пожежам.
За його словами, наразі на ЧАЕС працюють понад 2300 людей.
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