Збитки від дій окупантів у зоні відчуження Чорнобильської АЕС оцінюють у €100 млн — Офіс президента Сьогодні 12:24

Збитки від дій окупантів у зоні відчуження Чорнобильської АЕС оцінюють у €100 млн — Офіс президента

На Чорнобильській АЕС у Київській області відбулася зустріч глав іноземних посольств і місій в Україні, присвячена виконанню пунктів формули миру про ядерну та радіаційну безпеку.

Про це повідомив Офіс президента України.У ній узяли участь посли країн G7 та Євросоюзу в Україні, очільники та співробітники представництв Польщі, Словаччини, Чехії, Литви, Естонії, Латвії, Туреччини, Швеції, Нідерландів, Данії, Норвегії, Бразилії, Індії, Іспанії, Республіки Корея, Єгипту та Ватикану, а також координатор системи ООН у Києві.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак, який провів нараду, заявив, що таке місце зустрічі обрали для демонстрації дипломатам наслідків російського захоплення станції. На початку повномасштабного вторгнення вони пошкодили обладнання й облаштували бойові позиції в забрудненому радіацією ґрунті.

«Їхня діяльність тут загрожувала світовій ядерній безпеці. Саме тому ми дуже стурбовані ситуацією на Запорізькій АЕС, яка досі окупована. І сьогодні можна лише теоретично уявляти, якими будуть наслідки, якщо щось станеться», — сказав Єрмак.

За його словами, Україна ініціює створення універсальних механізмів для застосування під час будь-якого збройного конфлікту, які зафіксують у міжнародному праві й резолюціях Генеральної Асамблеї ООН.

«Ми маємо зупинити цю російську агресію і запобігти іншим потенційним проявам агресії в Україні та інших місцях планети. Ми повинні зробити світ безпечнішим», — зазначив глава ОП.

Збитки від дій окупантів у зоні відчуження оцінюють у €100 млн, проінформували в Офісі президента. Працівники ЧАЕС розповіли дипломатам, що під час окупації станції протягом 35 днів росіяни зруйнували лінії електропередавання, які живили системи охолодження станції, наслідком чого стало зростання радіаційного фону. Також було пошкоджено наукову лабораторію й систему моніторингу радіації.

Довідка Finance.ua:

у перший день повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, російські окупанти захопили Чорнобильську АЕС у Київській області й узяли в заручники персонал. 31 березня окупанти покинули територію ЧАЕС і місто-супутник Славутич;

під час перебування на станції окупанти пограбували новітню лабораторію в Чорнобилі, знищили багаторічний архів, а перед тим, як покинути ЧАЕС, украли звідти комп’ютери, чайники, кавоварки, контейнери з майном, повідомляли в Держагентстві з питань управління зоною відчуження. На початку квітня північні регіони України звільнили від російських окупантів.

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