На українських АЗС з'явився новий вид бензину — Finance.ua
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На українських АЗС з'явився новий вид бензину

Сьогодні 09:29Казна та Політика
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Фото: Reuters/Mikhail PalinchakФото: Reuters/Mikhail Palinchak
Попри досить нестабільну ситуацію з пальним в Україні через війну, на деяких українських АЗС з’являються нові види бензину. Так, віднедавна українські водії можуть заправляти свої автомобілі бензином марки А-95 ЕСО.
Про це повідомляє мережа автозаправних комплексів BVS на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
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Новий вид пального складається з бензину марки А-95 та біоетанолу. У бензину є відразу кілька переваг у порівнянні з традиційними видами пального, а саме:
  • висока детонаційна стійкість, завдяки чому двигун машини працює плавно;
  • покращений процес згоряння пального;
  • чистота в камері згоряння та збільшений інтервал заміни моторних мастил;
  • екологічність.

Ситуація на ринку пального

На початку весни український уряд скасував акциз та знизив до 7% ПДВ на моторне пальне. Експерти зазначають, що завдяки таким рішенням вдалося запобігти дефіциту та суттєвому зростанню цін на пальне. Українці тепер щомісяця економитимуть понад 4,5 млрд грн.
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Водночас директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн зазначив, що малі та середні компанії відмовляються постачати товари на схід країни, бо це невигідно. Чистий прибуток компаній становить від 0,9 до 1,8 грн/л пального.

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За матеріалами: Коментарі
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