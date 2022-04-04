З 1 травня в Україні продаватимуть бензин та дизпальне за новими стандартами — Finance.ua
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З 1 травня в Україні продаватимуть бензин та дизпальне за новими стандартами

Сьогодні 15:14Особисті фінанси
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Верховна Рада схвалила проект закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів щодо справляння єдиного внеску та обліку спирту етилового денатурованого та продукції хімічного і технічного призначення».
За прийняття відповідного законопроєкту № 7233 у першому читанні проголосували 270 народних депутатів.
Документ передбачає зниження податку на додану вартість (ПДВ) на альтернативне паливо з 20% до 7% та обнулення акцизу. Відповідні норми для «звичайного» бензину та дизпалива на час воєнного стану були запроваджені раніше.
Крім того, пропонується внести зміни до закону «Про альтернативні види палива», відповідно до яких частка обов’язкового використання рідкого біопалива (біокомпонентів) в автомобільних бензинах з 1 травня 2022 року має бути не меншою за 10%.
Виняток становитимуть бензини з октановим числом 98 і вище, а також бензини для потреб Міністерства оборони, Держрезерву та створення мінімальних запасів нафтопродуктів.
За недотримання норм утримання біопалива в бензинах за кожні 1 тис. літрів відпущеної партії бензинів пропонується встановити штраф у сім прожиткових мінімумів. За порушення термінів надання інформації про вміст біопалива до семи днів пропонується встановити штраф у 100 прожиткових мінімумів, понад сім днів — 150 прожиткових мінімумів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Build Portal
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