На скільки можуть оштрафувати власників квартир за тіньову оренду

Оренда нерухомості в Україні часто приносить доходи, які власники цього житла не декларують. Саме на такі випадки дедалі частіше звертає увагу податкова. Контроль посилюють, зокрема перевіряючи банківські перекази та реагуючи на скарги громадян.

Що вважається прихованими доходами від оренди житла

Прихованими доходами вважаються кошти, які власник квартири або будинку отримує від орендаря, але не декларує, зазначає Державна податкова служба.

Найчастіше це відбувається у випадках, коли договір оренди не укладається офіційно або має усну форму. Податкова може звернути увагу на регулярні грошові надходження на рахунок власника, які не мають іншого підтвердженого походження.

Хто має право поскаржитися до податкової

Звернутися до податкової служби може будь-яка особа, яка має інформацію про здачу житла в оренду без сплати податків. Це може бути орендар, сусіди або інші зацікавлені особи.

Скарги подаються через Електронний кабінет платника або сервіс звернень ДПС. Водночас податкові органи звертають увагу не лише на заяви, а й на фактичні докази отримання доходу.

«Податкова не переглядає банківські рахунки щодня, але регулярні однакові надходження банк сприймає як дохід і передає сигнал фінмоніторингу», — зазначає адвокатка Наталія Тульчинська.

Доказами можуть бути банківські виписки, регулярність переказів коштів, електронне листування щодо оплати оренди, а також квитанції за комунальні послуги, які можуть свідчити про проживання орендарів.

Які податки має сплачувати власник житла

Власники нерухомості, які здають житло в оренду як фізичні особи, зобов’язані самостійно задекларувати отриманий дохід. До обов’язкових платежів належать податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. Декларація подається щороку.

У разі виявлення факту недекларування доходів від оренди власнику доведеться сплатити такі суми:

18% податку на доходи фізичних осіб;

5% військового збору за весь період, який був встановлений під час перевірки;

штраф у розмірі 25% від суми недоїмки, а у разі повторного порушення 50%;

адміністративний штраф та пеню, яка нараховується за кожен день прострочення сплати податків.

Податкова служба наголошує, що приховування доходів від оренди житла може мати серйозні фінансові наслідки, а в окремих випадках — стати підставою для кримінальної відповідальності.

Чому варто офіційно винаймати житло

Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та внутрішньо переміщені особи можуть отримати податкову знижку на оренду житла, якщо вони не мають у власності житла за місцем фактичного проживання.

Для отримання знижки необхідно мати офіційно укладений договір оренди та платіжні документи, а також подати річну податкову декларацію з зазначенням відповідних витрат.

