На що варто звернути увагу при укладанні міжнародних контрактів під час війни – пояснення юриста — Finance.ua
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На що варто звернути увагу при укладанні міжнародних контрактів під час війни – пояснення юриста

Фондовий ринок
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На що варто звернути увагу при укладанні міжнародних контрактів під час війни – пояснення юриста
На що варто звернути увагу при укладанні міжнародних контрактів під час війни – пояснення юриста
Під час укладання міжнародних контрактів діють певні обмеження. Насамперед це валютні обмеження, які визначені Постановою Національного банку України № 18 від 24.02.2022, а також обмеження, визначені Постановою Кабінету міністрів № 187 від 03.03.2022.
Про нюанси цих обмежень розповів під час Третього всеукраїнського валютного форуму, організованого порталами Finance.ua та «Мінфін», керівник практики банківського та фінансового права адвокатського об’єднання PwC Legal в Україні Вадим Романюк.
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«Нарешті скасували перелік критичного імпорту, щоправда, не до кінця. Залишаються ще критичні послуги. Тобто досі відбувається ручне регулювання. Тому перший момент, на який потрібно звертати увагу — чи дозволений ваш договір Постановою № 18 НБУ. Друге — це строки розрахунку за експортно-імпортні операції. Зараз загальний строк складає 180 днів. Невиконання цього пункту може призвести до суттєвих штрафних санкцій для української компанії. Обмежені також розрахунки з контрагентами, пов’язаними з росією/білоруссю», — пояснив він.
До речі, придбати повний запис форуму можна за посиланням.
Уже згадана Постанова Кабміну № 187 встановлює мораторій на певні дії.
«Насамперед ідеться про мораторій на виконання грошових та інших зобов’язань, кредиторами за якими є особи, пов’язані з державою-агресором. Друге — мораторій на відчуження нерухомого майна, цінних паперів, корпоративних прав, транспортних засобів, повітряних і морських суден від/на користь осіб, пов’язаних з державою-агресором. Раджу проаналізувати, чи ви, чи ваші контрагенти підпадаєте під дію цієї Постанови», — зазначив Романюк.
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Другий надзвичайно важливий момент при укладанні як зовнішньоекономічних, так і внутрішніх договорів, звертає увагу юрист — це форс-мажор:
"Торгово-промислова палата України видала загальний лист від 28 лютого, який загально засвідчує, що збройна агресія росії — це форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили). У мене велика рекомендація не зловживати цим форс-мажором, бо це може негативно агукнутися вам у майбутньому. Форс-мажор не звільняє від обов’язку виконати свої зобов’язання. Це повинні всі розуміти. Форс-мажор звільняє від відповідальності за порушення зобов’язання.
Типовий приклад: якщо ви не можете заплатити контрагенту за кордон, бо ваш товар чи послуга включена в перелік критичного імпорту, а строки по договору вже пройшли, і почала нараховуватися пеня, то ви дійсно можете звільнитися від відповідальності у зв’язку з форс-мажором.
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Але найважливіший у цьому елемент — причинно-наслідковий зв’язок. Тобто ви повинні довести, що воєнні дії в Україні та неможливість виконати ваше зобов’язання пов’язані. Якщо у вас бізнес у західних регіонах України, повністю працює, ракета не прилетіла, ніщо не знищено, то ви ніяк не можете казати своїм контрагентам, що не можете виконати зобов’язання".
Вадим Романюк радить у разі виникнення форс-мажору детально переглянути договір у частині про форс-мажор, а саме про строки та спосіб повідомлення сторін про такі умови.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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