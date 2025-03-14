Новий Samsung вразив фахівців часом автономної роботи — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Новий Samsung вразив фахівців часом автономної роботи

Фондовий ринок
30
У березні на ринку з’явилося одразу декілька смартфонів середнього класу від Samsung. Найцікавішою новинкою став Galaxy A56, що конкурує з iPhone 16E.
Недорогий, але потужний апарат протестували оглядачі ресурсу SamMobile і високо оцінили його автономність.
При змішаному використанні (без мобільних ігор) Galaxy A56 протримався майже два дні і ще залишилося 24% заряду.
Смартфон продемонстрував 6,5 години роботи екрана і понад 16 годин у режимі очікування, що підтверджує опублікований скріншот.
Новий Samsung вразив фахівців часом автономної роботи
«Провівши деякий час із Galaxy A56, ми можемо стверджувати, що цей новий смартфон середнього класу обіцяє стати справжнім монстром автономності», — SamMobile.
Galaxy A56 обладнаний батарейкою 5000 мАг і підтримує швидку зарядку потужністю 45 Вт. Крім того, телефон оснащений новим чипом середнього класу Exynos 1580 4 нм від Samsung, що також стало сюрпризом для оглядачів, адже чипсети Exynos зазвичай не вирізняються такою енергоефективністю.
Порівняно з попередником, Galaxy A56 може похизуватися трохи більшим (на 0,1 дюйма) та яскравішим екраном. Однак, як видно, цей апгрейд не позначився на тривалості роботи батареї.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems