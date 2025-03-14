Новий Samsung вразив фахівців часом автономної роботи — Finance.ua

Новий Samsung вразив фахівців часом автономної роботи Сьогодні 03:37 — Фондовий ринок

У березні на ринку з’явилося одразу декілька смартфонів середнього класу від Samsung. Найцікавішою новинкою став Galaxy A56, що конкурує з iPhone 16E.

Недорогий, але потужний апарат протестували оглядачі ресурсу SamMobile і високо оцінили його автономність.

При змішаному використанні (без мобільних ігор) Galaxy A56 протримався майже два дні і ще залишилося 24% заряду.

Смартфон продемонстрував 6,5 години роботи екрана і понад 16 годин у режимі очікування, що підтверджує опублікований скріншот.

«Провівши деякий час із Galaxy A56, ми можемо стверджувати, що цей новий смартфон середнього класу обіцяє стати справжнім монстром автономності», — SamMobile.

Galaxy A56 обладнаний батарейкою 5000 мАг і підтримує швидку зарядку потужністю 45 Вт. Крім того, телефон оснащений новим чипом середнього класу Exynos 1580 4 нм від Samsung, що також стало сюрпризом для оглядачів, адже чипсети Exynos зазвичай не вирізняються такою енергоефективністю.

Порівняно з попередником, Galaxy A56 може похизуватися трохи більшим (на 0,1 дюйма) та яскравішим екраном. Однак, як видно, цей апгрейд не позначився на тривалості роботи батареї.

УНІАН За матеріалами:

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