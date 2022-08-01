Сектори економіки, що заводять найбільше валютного виторгу в Україну — Finance.ua

Сектори економіки, що заводять найбільше валютного виторгу в Україну Вчора 12:30 — Казна та Політика

Сектори економіки, що заводять найбільше валютного виторгу в Україну

Якщо до повномасштабної війни найбільше валютного виторгу Україні приносили аграрна сфера, гірничо-металургійний комплекс та IT-сегмент, то зараз ситуація трохи змінилася.

Про це під час Третього всеукраїнського валютного форуму, організованого порталами Finance.ua та «Мінфін», розповів директор департаменту продажів фінансових інструментів Райффайзен Банк у Україна Емал Бахтарі.

«Війна завдала нищівного удару по металургійній галузі. Їй зараз дуже важко з експортом», — наголосив він.

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Сьогодні нашими основними «заробітчанами» іноземної валюти, за словами Бахтарі, є аграрії та IT-сектор.

«Аграрії зіштовхнулися з проблемами логістики, але дуже активно взялися за альтернативні шляхи ще з березня. Після першого шоку всі почали шукати. Виявилося, що багато було проблем у сусідніх країнах — їхні транспортні потужності не справлялися з тим, що могла дати Укрзалізниця та наші порти на Дунаї. Утім, обсяги почали збільшуватися і продовжують зростати, бо логістика вибудовується, будуються інфраструктурні об’єкти. Аграрії все більше й більше заводять валютного виторгу. Дуже сподіваємося на процес вивезення зерна з наших морських портів. Це буде надзвичайно важливий етап», — пояснив експерт.

IT-галузь Емал Бахтарі називає феноменом, який нас урятував і продовжує рятувати:

«У нас за 15 років фактично з нуля побудувалася нова галузь, яка дозволяє нам навіть в умовах війни отримувати валютні надходження. Це дуже нас врятувало та продовжує рятувати. Добре, що крім цих двох сировинних галузей у нас з’явилася ще високотехнологічна галузь з високою доданою вартістю. Вона дуже суттєво впливає на наш ринок, дуже рятує тим, що надходження по валюті йдуть стабільно. Ця галузь найменше втратила по валютному виторгу через війну, не більше 5-10% у порівнянні з довоєнним періодом. IT-галузь має всі шанси стати однією з ключових експортних галузей».

Довідка Finance.ua:

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за даними IT Ukraine Association, за перші п’ять місяців 2022 року експортна ІТ-індустрія забезпечила валютні надходження до української економіки у розмірі $3,179 млрд;

21 липня НБУ встановив офіційний курс гривні до долара США 36,5686 грн/дол. США. На думку регулятора, такий крок дасть змогу збільшити конкурентоспроможність українських виробників, зблизити курсові умови для різних груп бізнесу та населення та підтримати стійкість економіки в умовах війни.

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