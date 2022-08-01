Сектори економіки, що заводять найбільше валютного виторгу в Україну — Finance.ua

Сектори економіки, що заводять найбільше валютного виторгу в Україну
Якщо до повномасштабної війни найбільше валютного виторгу Україні приносили аграрна сфера, гірничо-металургійний комплекс та IT-сегмент, то зараз ситуація трохи змінилася.
Про це під час Третього всеукраїнського валютного форуму, організованого порталами Finance.ua та «Мінфін», розповів директор департаменту продажів фінансових інструментів Райффайзен Банку Україна Емал Бахтарі.
«Війна завдала нищівного удару по металургійній галузі. Їй зараз дуже важко з експортом», — наголосив він.
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Сьогодні нашими основними «заробітчанами» іноземної валюти, за словами Бахтарі, є аграрії та IT-сектор.
«Аграрії зіштовхнулися з проблемами логістики, але дуже активно взялися за альтернативні шляхи ще з березня. Після першого шоку всі почали шукати. Виявилося, що багато було проблем у сусідніх країнах — їхні транспортні потужності не справлялися з тим, що могла дати Укрзалізниця та наші порти на Дунаї. Утім, обсяги почали збільшуватися і продовжують зростати, бо логістика вибудовується, будуються інфраструктурні об’єкти. Аграрії все більше й більше заводять валютного виторгу. Дуже сподіваємося на процес вивезення зерна з наших морських портів. Це буде надзвичайно важливий етап», — пояснив експерт.
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IT-галузь Емал Бахтарі називає феноменом, який нас урятував і продовжує рятувати:
«У нас за 15 років фактично з нуля побудувалася нова галузь, яка дозволяє нам навіть в умовах війни отримувати валютні надходження. Це дуже нас врятувало та продовжує рятувати. Добре, що крім цих двох сировинних галузей у нас з’явилася ще високотехнологічна галузь з високою доданою вартістю. Вона дуже суттєво впливає на наш ринок, дуже рятує тим, що надходження по валюті йдуть стабільно. Ця галузь найменше втратила по валютному виторгу через війну, не більше 5-10% у порівнянні з довоєнним періодом. IT-галузь має всі шанси стати однією з ключових експортних галузей».
Довідка Finance.ua:
- зранку 1 серпня судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне з 26 тис. тонн української кукурудзи вийшло з Одеського порту. Очікується, що судно прибуде до Стамбула у вівторок, де його оглянуть, перш ніж йому дозволять продовжити шлях;
- за даними Опендатабот, ринок IT зріс у поточному році порівняно з 2021 — аж на 27% (січень—травень 2022 року). Це єдина сфера бізнесу в Україні, яка показала зростання;
- за даними IT Ukraine Association, за перші п’ять місяців 2022 року експортна ІТ-індустрія забезпечила валютні надходження до української економіки у розмірі $3,179 млрд;
- 21 липня НБУ встановив офіційний курс гривні до долара США 36,5686 грн/дол. США. На думку регулятора, такий крок дасть змогу збільшити конкурентоспроможність українських виробників, зблизити курсові умови для різних груп бізнесу та населення та підтримати стійкість економіки в умовах війни.
Новий валютний курс: що він принесе Україні та українцям
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