На що варто звернути увагу під час купівлі вживаного авто — Finance.ua

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На що варто звернути увагу під час купівлі вживаного авто

Особисті фінанси
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На що варто звернути увагу під час купівлі вживаного авто
На що варто звернути увагу під час купівлі вживаного авто
Попри повномасштабну війну, українці продовжують купувати автомобілі. Кількість угод купівлі-продажу значно зменшилася, якщо порівнювати до 23-го лютого 2022 року, але авторинок в Україні живий.
Про це сказано в статті Finance.ua Авто, що можна придбати на ринку України за 1−2 тисячі доларів.
Під час купівлі вживаного авто перш за все варто звернути увагу на стан авто, його вік, а головне — пробіг. Перед купівлею машини з пробігом варто ретельно вивчити її історію. Вживані авто можуть мати приховану історію, таку як участь у серйозних ДТП, проблеми з документами або навіть бути у списках викрадених. Перевіряйте VIN-код автомобіля та з’ясовуйте усі подробиці його історії через спеціалізовані бази даних. Наприклад, один з варіантів, де можна це зробити, портал Cebia.
Важливим аспектом є і технічний стан кузова. Пошкоджене чи неякісно відремонтоване авто може мати проблеми з корозією. А це може вплинути на довговічність і безпеку машини.
Звертайте також увагу на роботу двигуна, коробки передач, системи охолодження. Надмірний шум, неприємні запахи, дим можуть свідчити про серйозні проблеми.
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Варто також провести тест-драйв. Під час тест-драйву звертайте увагу на те, як автомобіль поводиться на дорозі: на зручність керування, шум, вібрації, реакцію на акселератор і гальма.
Переконайтесь також в правдивості документів. Варто уважно дослідити, чи автомобіль не перебуває в заставі або не має відкритих штрафів.

Як знизити ризики під час придбання вживаного авто

1. Вибір надійного продавця
Купувати вживаний автомобіль краще в авторизованих дилерів або на авторизованих майданчиках, де автомобілі проходять ретельну перевірку. Прикладами тут можуть слугувати: Auto. ria, OLX, RST, де щодня публікуються тисячі оголошень про продаж вживаних авто.
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Також на допомогу можуть прийти різні аукціони. На аукціонах в Україні часто продаються вживані автомобілі з митним оформленням, зокрема через онлайн-аукціони, або спеціалізовані майданчики.
2. Перевірка у фахівця
Якщо ви не маєте достатньо знань для оцінки технічного стану авто, краще звернутися до фахівця або діагноста, який може провести незалежну перевірку.
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3. Використання гарантій
Якщо продавець пропонує гарантію на вживаний автомобіль, це може бути додатковим гарантом того, що авто було перевірено і знаходиться в нормальному стані.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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