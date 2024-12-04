На що варто звернути увагу під час купівлі вживаного авто — Finance.ua

На що варто звернути увагу під час купівлі вживаного авто Сьогодні 20:03 — Особисті фінанси

На що варто звернути увагу під час купівлі вживаного авто

Попри повномасштабну війну, українці продовжують купувати автомобілі. Кількість угод купівлі-продажу значно зменшилася, якщо порівнювати до 23-го лютого 2022 року, але авторинок в Україні живий.

Під час купівлі вживаного авто перш за все варто звернути увагу на стан авто, його вік, а головне — пробіг. Перед купівлею машини з пробігом варто ретельно вивчити її історію. Вживані авто можуть мати приховану історію, таку як участь у серйозних ДТП, проблеми з документами або навіть бути у списках викрадених. Перевіряйте VIN-код автомобіля та з’ясовуйте усі подробиці його історії через спеціалізовані бази даних. Наприклад, один з варіантів, де можна це зробити, портал Cebia

Важливим аспектом є і технічний стан кузова. Пошкоджене чи неякісно відремонтоване авто може мати проблеми з корозією. А це може вплинути на довговічність і безпеку машини.

Звертайте також увагу на роботу двигуна, коробки передач, системи охолодження. Надмірний шум, неприємні запахи, дим можуть свідчити про серйозні проблеми.

Читайте також З сьогоднішнього дня змінюється ціна Зеленої картки

Варто також провести тест-драйв. Під час тест-драйву звертайте увагу на те, як автомобіль поводиться на дорозі: на зручність керування, шум, вібрації, реакцію на акселератор і гальма.

Переконайтесь також в правдивості документів. Варто уважно дослідити, чи автомобіль не перебуває в заставі або не має відкритих штрафів.

Як знизити ризики під час придбання вживаного авто

1. Вибір надійного продавця

Купувати вживаний автомобіль краще в авторизованих дилерів або на авторизованих майданчиках, де автомобілі проходять ретельну перевірку. Прикладами тут можуть слугувати: Auto. ria, OLX, RST, де щодня публікуються тисячі оголошень про продаж вживаних авто.

Читайте також Нові умови для українських автовласників: що зміниться на ринку ОСЦПВ у 2025 році

Також на допомогу можуть прийти різні аукціони. На аукціонах в Україні часто продаються вживані автомобілі з митним оформленням, зокрема через онлайн-аукціони, або спеціалізовані майданчики.

2. Перевірка у фахівця

Якщо ви не маєте достатньо знань для оцінки технічного стану авто, краще звернутися до фахівця або діагноста, який може провести незалежну перевірку.

Читайте також НБУ планує оновити вимоги до бази даних «автоцивілки»

3. Використання гарантій

Якщо продавець пропонує гарантію на вживаний автомобіль, це може бути додатковим гарантом того, що авто було перевірено і знаходиться в нормальному стані.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.