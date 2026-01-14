На що українці планують витрачати кошти у 2026 році — результати опитування Сьогодні 09:18 — Особисті фінанси

На початку року українців запитали про фінансові плани та особисті пріоритети на 2026 рік. Як з’ясувалося, майже половина українців не планує значних витрат у 2026 році.

Про це свідчать результати опитування Rakuten Viber, проведеного в офіційному каналі сервісу в Україні. У дослідженні взяли участь понад 40 тисяч користувачів.

Результати показали, що 22% респондентів мають намір більше заощаджувати, ніж витрачати, а ще 28% взагалі не планують інвестицій.

Водночас частина опитаних усе ж закладає кошти на окремі напрями: 16% планують витрати на здоровʼя та спорт, а 12% — на відпочинок або хобі.

На що будуть витрачати кошти

Відповіді на запитання «На що ви насамперед плануєте великі витрати або інвестиції у 2026 році?» розподілилися так:

не планую інвестувати — 28%;

планую більше відкладати, а не витрачати — 22%;

здоровʼя та спорт — 16%;

відпочинок та / або хобі — 12%;

великі покупки (житло або ремонт, авто, гаджети тощо) — 9%;

освіта та саморозвиток — 8%;

більше донатити або долучатися до соціальних проєктів — 3%;

інвестиції у власну справу чи проєкт — 2%.

Окрім фінансових планів, українці поділилися й особистими обіцянками на 2026 рік. Найбільша частка респондентів — 44% — зазначила, що не дає собі жодних обіцянок. Водночас 26% планують більше уваги приділяти фізичному та ментальному здоровʼю, а 8% — частіше проводити час із сімʼєю та друзями.

Відповіді на запитання «Яку головну обіцянку ви даєте собі на 2026 рік?» були такими:

не даю собі обіцянок — 44%;

більше займатися фізичним і ментальним здоровʼям — 26%;

приділяти більше часу сімʼї та друзям — 8%;

більше вчитися та опановувати нові навички чи професію — 6%;

відмовитися від шкідливої звички — 6%;

налагодити фінансову дисципліну — 5%;

змінити роботу — 3%;

почати власну справу — 2%.

Раніше ми повідомляли, що початок року — це вдалий момент, щоб переглянути свої фінанси та визначити орієнтири на майбутнє. Без різких рішень і зайвого тиску на себе саме зараз можна закласти основу фінансової стабільності на весь рік. Ось три кроки, які допоможуть тримати гроші під контролем.

