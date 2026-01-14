На що українці планують витрачати кошти у 2026 році — результати опитування
На початку року українців запитали про фінансові плани та особисті пріоритети на 2026 рік. Як з’ясувалося, майже половина українців не планує значних витрат у 2026 році.
Про це свідчать результати опитування Rakuten Viber, проведеного в офіційному каналі сервісу в Україні. У дослідженні взяли участь понад 40 тисяч користувачів.
Результати показали, що 22% респондентів мають намір більше заощаджувати, ніж витрачати, а ще 28% взагалі не планують інвестицій.
Водночас частина опитаних усе ж закладає кошти на окремі напрями: 16% планують витрати на здоровʼя та спорт, а 12% — на відпочинок або хобі.
На що будуть витрачати кошти
Відповіді на запитання «На що ви насамперед плануєте великі витрати або інвестиції у 2026 році?» розподілилися так:
- не планую інвестувати — 28%;
- планую більше відкладати, а не витрачати — 22%;
- здоровʼя та спорт — 16%;
- відпочинок та / або хобі — 12%;
- великі покупки (житло або ремонт, авто, гаджети тощо) — 9%;
- освіта та саморозвиток — 8%;
- більше донатити або долучатися до соціальних проєктів — 3%;
- інвестиції у власну справу чи проєкт — 2%.
Окрім фінансових планів, українці поділилися й особистими обіцянками на 2026 рік. Найбільша частка респондентів — 44% — зазначила, що не дає собі жодних обіцянок. Водночас 26% планують більше уваги приділяти фізичному та ментальному здоровʼю, а 8% — частіше проводити час із сімʼєю та друзями.
Відповіді на запитання «Яку головну обіцянку ви даєте собі на 2026 рік?» були такими:
- не даю собі обіцянок — 44%;
- більше займатися фізичним і ментальним здоровʼям — 26%;
- приділяти більше часу сімʼї та друзям — 8%;
- більше вчитися та опановувати нові навички чи професію — 6%;
- відмовитися від шкідливої звички — 6%;
- налагодити фінансову дисципліну — 5%;
- змінити роботу — 3%;
- почати власну справу — 2%.
Раніше ми повідомляли, що початок року — це вдалий момент, щоб переглянути свої фінанси та визначити орієнтири на майбутнє. Без різких рішень і зайвого тиску на себе саме зараз можна закласти основу фінансової стабільності на весь рік. Ось три кроки, які допоможуть тримати гроші під контролем.
