0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На що українці планують витрачати кошти у 2026 році — результати опитування

Особисті фінанси
51
На що українці планують витрачати кошти у 2026 році — результати опитування
На що українці планують витрачати кошти у 2026 році — результати опитування
На початку року українців запитали про фінансові плани та особисті пріоритети на 2026 рік. Як з’ясувалося, майже половина українців не планує значних витрат у 2026 році.
Про це свідчать результати опитування Rakuten Viber, проведеного в офіційному каналі сервісу в Україні. У дослідженні взяли участь понад 40 тисяч користувачів.
Результати показали, що 22% респондентів мають намір більше заощаджувати, ніж витрачати, а ще 28% взагалі не планують інвестицій.
Водночас частина опитаних усе ж закладає кошти на окремі напрями: 16% планують витрати на здоровʼя та спорт, а 12% — на відпочинок або хобі.

На що будуть витрачати кошти

Відповіді на запитання «На що ви насамперед плануєте великі витрати або інвестиції у 2026 році?» розподілилися так:
  • не планую інвестувати — 28%;
  • планую більше відкладати, а не витрачати — 22%;
  • здоровʼя та спорт — 16%;
  • відпочинок та / або хобі — 12%;
  • великі покупки (житло або ремонт, авто, гаджети тощо) — 9%;
  • освіта та саморозвиток — 8%;
  • більше донатити або долучатися до соціальних проєктів — 3%;
  • інвестиції у власну справу чи проєкт — 2%.
Читайте також
Окрім фінансових планів, українці поділилися й особистими обіцянками на 2026 рік. Найбільша частка респондентів — 44% — зазначила, що не дає собі жодних обіцянок. Водночас 26% планують більше уваги приділяти фізичному та ментальному здоровʼю, а 8% — частіше проводити час із сімʼєю та друзями.
Відповіді на запитання «Яку головну обіцянку ви даєте собі на 2026 рік?» були такими:
  • не даю собі обіцянок — 44%;
  • більше займатися фізичним і ментальним здоровʼям — 26%;
  • приділяти більше часу сімʼї та друзям — 8%;
  • більше вчитися та опановувати нові навички чи професію — 6%;
  • відмовитися від шкідливої звички — 6%;
  • налагодити фінансову дисципліну — 5%;
  • змінити роботу — 3%;
  • почати власну справу — 2%.
Раніше ми повідомляли, що початок року — це вдалий момент, щоб переглянути свої фінанси та визначити орієнтири на майбутнє. Без різких рішень і зайвого тиску на себе саме зараз можна закласти основу фінансової стабільності на весь рік. Ось три кроки, які допоможуть тримати гроші під контролем.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ГрошіІнвестиції
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems