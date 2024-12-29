На що скаржиться бізнес — дослідження Офісу ефективного регулювання BRDO — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На що скаржиться бізнес — дослідження Офісу ефективного регулювання BRDO

Особисті фінанси
24
На що скаржиться бізнес — дослідження Офісу ефективного регулювання BRDO
На що скаржиться бізнес — дослідження Офісу ефективного регулювання BRDO
Основною перешкодою для бізнесу в Україні залишається військовий стан.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Офісом ефективного регулювання BRDO.
Особливий режим військового стану в Україні назвали головною проблемою більше 60% опитаних.
На другому і третьому місцях серед перепон для підприємців — недосконале законодавство у певній сфері (56,3%) та недосконала фіскальна політика (45,5%).
Також респонденти вказували як проблеми політичну нестабільність, недостатність кваліфікованого персоналу, велику кількість дозволів, які треба отримувати, та відсутність достатнього капіталу.
На що скаржиться бізнес — дослідження Офісу ефективного регулювання BRDO
Якщо говорити про спосіб ведення підприємницької діяльності, то дослідження детально розглянуло скарги від ФОПів та юросіб. І ось що вони найчастіше називають проблемами для бізнесу:
ФОПи:
▪️ 17% — зловживання представників влади;
▪️ 16,4% — перевірки з боку податкової;
▪️ 16,1% — несправедливі рішення під час закупівель; відмова від бронювання призовників від призову;
▪️ 15,1% — затримка з логістикою на кордоні;
▪️ 14,7% — блокування податкових накладних;
▪️ 14,1% — перевірки бізнесу з боку інших органів влади.
Лише 14% ФОПів не стикалися з проблемами чи перешкодами.
Читайте також
Юридичні особи:
▪️ 64,9% — блокування податкових накладних;
▪️ 31,4% — затримка з логістикою на кордоні (черги на митниці);
▪️ 28,3% — зловживання представників влади;
▪️ 22,6% — несправедливі рішення під час закупівель;
▪️ 20% — перевірки з боку податкової;
▪️ 19,9% — вимагання переплат для виконання плану; проблеми з бронюванням працівників.
При цьому 14,1% юросіб не стикалися з проблемами чи перешкодами
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.