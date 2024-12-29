На що скаржиться бізнес — дослідження Офісу ефективного регулювання BRDO Сьогодні 14:17 — Особисті фінанси

На що скаржиться бізнес — дослідження Офісу ефективного регулювання BRDO

Основною перешкодою для бізнесу в Україні залишається військовий стан.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Офісом ефективного регулювання BRDO.

Особливий режим військового стану в Україні назвали головною проблемою більше 60% опитаних.

На другому і третьому місцях серед перепон для підприємців — недосконале законодавство у певній сфері (56,3%) та недосконала фіскальна політика (45,5%).

Також респонденти вказували як проблеми політичну нестабільність, недостатність кваліфікованого персоналу, велику кількість дозволів, які треба отримувати, та відсутність достатнього капіталу.

Якщо говорити про спосіб ведення підприємницької діяльності, то дослідження детально розглянуло скарги від ФОПів та юросіб. І ось що вони найчастіше називають проблемами для бізнесу:

ФОПи:

▪️ 17% — зловживання представників влади;

▪️ 16,4% — перевірки з боку податкової;

▪️ 16,1% — несправедливі рішення під час закупівель; відмова від бронювання призовників від призову;

▪️ 15,1% — затримка з логістикою на кордоні;

▪️ 14,7% — блокування податкових накладних;

▪️ 14,1% — перевірки бізнесу з боку інших органів влади.

Лише 14% ФОПів не стикалися з проблемами чи перешкодами.

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Юридичні особи:

▪️ 64,9% — блокування податкових накладних;

▪️ 31,4% — затримка з логістикою на кордоні (черги на митниці);

▪️ 28,3% — зловживання представників влади;

▪️ 22,6% — несправедливі рішення під час закупівель;

▪️ 20% — перевірки з боку податкової;

▪️ 19,9% — вимагання переплат для виконання плану; проблеми з бронюванням працівників.

При цьому 14,1% юросіб не стикалися з проблемами чи перешкодами

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