Українці назвали головну перешкоду для підприємництва — опитування Сьогодні 07:08 — Особисті фінанси

Українці назвали головну перешкоду для підприємництва — опитування

Корупція сприймається українцями як найбільша перешкода для розвитку підприємництва у країні - про це заявили 47% опитаних.

Про це свідчать результати опитування , проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

Водночас 37% опитаних назвали найбільшою перешкодою руйнування, завдані війною, 36% - неадекватну систему податкового адміністрування і контролю, 36% - слабку підтримку з боку держави.

Читайте також Яка область посідає перше місце за кількістю корупційних справ в Україні

«Показово, що проблеми, які напряму залежать від якості державного управління, посідають три з чотирьох перших позицій, які, на думку українців, заважають розвитку підприємництва.

Водночас наступними за негативним впливом на підприємництво йдуть відтік фахівців і підприємців за кордон (29%) та відтік працівників за кордон (28%)", — йдеться у повідомленні.

При цьому корупцію як перешкоду для підприємництва дещо частіше згадували на сході (55%) та рідше на заході (43%) країни. Так само із заходу (30%) на схід (43%) помітно зростає критичне ставлення до податкового контролю.

«Респонденти східних (40%) та південних областей (33%) частіше згадували про відтік фахівців та підприємців за кордон, ніж у західних (22%) та центральних регіонах (27%), які менше постраждали від воєнних дій. Така ж ситуація склалася і з відтоком працівників: про це частіше згадували на сході (37%) та півдні країни (31%), ніж на заході (25%) та в центрі (24%)», — свідчать результати опитування.

Також автори опитування зазначають, що в суспільстві панує недовіра до українських агентів повоєнної економічної та інфраструктурної відбудови.

Читайте також Президент Литви заявив, що корупція в Україні гальмує постачання зброї

Так, у липні 2023 року лише 17,5% опитаних погодилися з думкою, що державні українські компанії та банки можуть ефективно і без корупції здійснити повоєнну відбудову країни.

Рівень довіри до українських приватних компаній та банків ще нижчий — 8%.

«Наразі найбільші, проте так само невисокі показники довіри мають великі західні компанії та банки (28%) та міжнародні фінансові організації, такі як МВФ та Світовий банк (19%).

Найменшу довіру мають великі незахідні компанії та банки (Китай, ОАЕ, Саудівська Аравія) — лише 3% респондентів", — йдеться у повідомленні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.